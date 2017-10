Los padres de Micaela, disconformes: “Nos queda la duda sobre Pavón”

En medio del dolor, Néstor García y Andrea Lescano manifestaron no estar acuerdo respecto de la decisión del Tribunal de condenar al dueño del lavadero sólo por encubrimiento agravado.

Los padres de Micaela García hablaron luego de la lectura del adelanto de sentencia del Tribunal de Gualeguay sobre el femicidio de su hija. Néstor “Yuyo” García, papá de la joven estudiante, manifestó su disconformidad y aseveró: “Nos queda la duda respecto a Pavón”.

“No estamos conformes, no nos vamos bien. Parcialmente sí, pero no es lo que esperábamos. Tenemos que analizarlo con nuestro abogado, queríamos otras penas”, dijo, por su parte, Andrea Lescano.

Los jueces encontraron autor material y culpable del asesinato a Sebastián Wagner, a quien le dieron prisión perpetua. En tanto, a Néstor Pavón, imputado como coautor, le dieron 5 años de prisión efectiva por “encubrimiento agravado”.

En ese sentido, tanto “Yuyo” como Andrea entienden, al igual que acusaron la Fiscalía y la Querella, que el dueño del lavadero y jefe de Wagner estuvo implicado directamente en la escena del crimen de su hija.

Otro de los procesados fue Gabriel Otero, hijo de la expareja de Wagner, Nora González. El joven primero fue acusado por la Fiscalía y quedó con prisión preventiva. Durante el debate, los fiscales le retiraron los cargos y pidieron su absolución.

Finalmente, este martes la Justicia determinó que no tuvo nada que ver con el femicidio y ordenó que sea liberado. “Otero me saludó, diciéndome que lamentaba lo sucedido y yo le dije lo mismo por lo que tuvo que pasar. Desde el primer momento no tuvimos dudas sobre él”, agregó “Yuyo”.

“No tengo nada que decir de Wagner. No era mi padrastro como se dijo, sólo era la pareja de mi mamá. Yo tengo a mi papó vivo”, afirmó ante los medios Otero, minutos después de ser absuelto.