Los picantes tweets de Gianinna Maradona ¿para su padre?

Fue una semana convulsionada para el clan Maradona. Luego de años de enfrentamientos y acusaciones, Diego Maradona finalmente se encontró con Diego Maradona Jr.

El acercamiento del Diez con su primogénito parece haber profundizado el cortocircuito interno con sus hijas, Dalma y Gianinna.

Y fue precisamente la ex del Kun Agüero quien recurrió a su cuenta de Twitter para disparar picantes y enigmáticos mensajes ¿para su padre? Sin mencionar directamente a Maradona, la empresaria de moda volcó todos sus sentimientos.

“Esto es mi responsabilidad: mis palabras, mi conducta, mis acciones, mi esfuerzo, mis errores, mis ideas, las consecuencias de mis acciones. Es no es mi responsabilidad: las ideas de los demás, los errores de los demás, las creencias de los demás, las acciones de los demás, las palabras de los demás, las consecuencias de los demás”, rezaba la imagen que publicó el sábado.

Luego, el domingo por la noche, volvió a compartir un fuerte mensaje. “Algunas personas pasan por nuestras vidas para enseñarnos a no ser como ellas”, decía la postal. Y, el lunes por la mañana, Gianinna volvió a arremeter: “Si no me vas a ayudar a volar, despéjame la pista”, posteó la joven Maradona.

A buen entendedor…