Los proteccionistas piden que no se encierre a los perros callejeros en caniles

Luego de que el responsable de Veterinaria municipal, Juan Pablo Sack, anunciara que alojarán en caniles a los perros callejeros que deambulan en sitios turísticos, los proteccionistas locales organizan una marcha y piden a través de Change.org que se dé marcha atrás con la decisión.

Hace unos días, Sack explicó que “a todos aquellos perros que causan problemas en la vía pública serán alojados en caniles, ubicados en el predio del Frigorífico, persiguiendo el objetivo de que con esta acción podamos proteger la integridad física de las personas, tanto vecinos como turistas, como también evitar la exposición de estos perros a accidentes automovilísticos o incluso a la descarga violenta de alguna persona”.

Si bien el funcionario remarcó que “las mascotas estarán cuidadas, alojados con la debida atención, tanto con lo que se refiere a la alimentación como también al aspecto sanitario”, los proteccionistas no tardaron en manifestarse en contra de la medida.

En diálogo con ElDía, Carmen Colombo, del Refugio La Casita, que tiene a su cargo 140 perros abandonados por familias de esta ciudad, dijo que “esta no es la solución. No es posible que se tome una medida a las apuradas porque empieza el movimiento turístico” y advirtió que “los perros llevados y encerrados se matarán entre ellos”. Recordó luego: “hace años estoy pidiendo que, así como se hacen campañas de concientización sobre la seguridad vial en las escuelas, se haga lo mismo con la tenencia responsable de las mascotas. Eso es lo que debe hacer el Municipio para que no haya madres paridas abandonadas con sus cachorros, porque no se las castró y los dueños no se hacen cargo, van y los abandonan en el Refugio o en Patitas”, afirmó.

EL PEDIDO EN CHANGE.ORG

Ayer, en la plataforma de peticiones online más importante, se inició el pedido dirigido al intendente Martín Piaggio, al secretario de Gobierno, Ignacio Farfán y al responsable de veterinaria, Juan Pablo Sack, que lleva como título “Marcha atrás a la medida de encerrar perros callejeros en caniles”.

La petición es la siguiente: “Los perros callejeros no eligieron estar en la calle, pasar hambre, sed, frío, calor, soportar tormentas, padecer el maltrato de las personas que los consideran un estorbo. Después de todo lo que pasan a diario ¿todavía merecen que los encierren todo el día en un canil? Los perros encerrados no tendrán ningún momento del día para salir del canil.

Es importante también resaltar que, cuando se encierran perros en un canil suelen haber muchas peleas porque ellos son territoriales. Muchas peleas terminan con perros seriamente lastimados, pero más frecuentemente en muertes. Esta medida es una herramienta más que se le brinda al irresponsable para que pueda seguir abandonando perros.

La tenencia responsable de mascotas se fomenta educando a la población y realizando campañas de castraciones gratuitas, entre otras medidas que puedan tomarse sin perjudicar a los animales y haciendo responsables a las personas.

Por todo esto, pedimos al Intendente Martin Piaggio de la ciudad de Gualeguaychú, y a todos los responsables que hacen posible la medida, que actúen ética y moralmente y escuchen las ideas de las personas que defendemos la vida”.