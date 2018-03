Los Purretones, el conjunto carnavalesco que verdaderamente ganó los Matecito 2018

Tras el error en las puntuaciones, fueron declarados ganadores en su categoría. Varios integrantes compartieron qué sintieron tras el insólito episodio y frente a la Corneta Murguera, alzaron el trofeo todos juntos por primera vez. La emoción de Luz, la directora, al dedicar el triunfo a su padre, Carlos Zapata, una leyenda viviente de los corsos.

Amílcar Nani

El 26 de febrero de 2017, la ceremonia de los premios Oscar vivió uno de sus momentos más embarazosos cuando los actores Faye Dunaway y Warren Beatty anunciaron mal el ganador a “Mejor Película” del año. Una año y dos días más tarde, en Gualeguaychú se vivió una versión carnavalera de ese anecdótico bochorno: por un error en la planilla de cálculo donde se cargaron los puntajes, el miércoles por la noche se anunció que La Vieja Fantasía era el conjunto carnavalesco ganador de los Corsos Populares Matecito 2018. Pero la realidad era otra: los verdaderos triunfadores eran Los Purretones.

Fueron los mismísimos miembros de La Vieja Fantasía los que detectaron el error al otro día, y con la mayor de las hidalguías y noblezas se presentaron en la Dirección de Cultura para devolver el trofeo que no les pertenecía. La sorpresa fue generalizada, también inesperada. Por eso, ese mismo día el director de cultura Francisco Melchiori y el coordinador de los corsos Danilo Praderio citaron a Luz Zapata, la directora de Los Purretones, a una reunión para informarle en persona el inesperado giro.

“Me llamó Danilo y me citó a las 21.30 en la Casa de la Cultura. Me pidió encarecidamente que no faltara”, rememora la directora de Los Purretones. “Cuando llego, estaba la gente de La Vieja Fantasía, Praderio y Melchiori. Y también estaba el trofeo. Entonces me dicen que hubo un error, y que Los Purretones eran los ganadores este año”, confiesa a ElDía.

Entre todo el abanico de opciones para reaccionar en ese momento, Luz se inclinó por la más humana: rompió en llanto por la emoción. Lloró por la felicidad, lloró lo bizarro del momento, pero por sobre todas las cosas lloró porque pudo cumplir una promesa que se había hecho a ella misma y que ya se había resignado a tener que esperar un año más para poder cumplirla. “Yo le debía un primer lugar a mi papá. Él ahora está con muchos problemas de salud y yo quería un primer lugar para regalárselo”.

El padre de Luz no es uno más: su nombre es Carlos Francisco Zapata y es una de las leyendas vivientes de los corsos barriales. Hace 33 años creó a Los Purretones y siempre fue protagonista de la gran fiesta popular. Desde hace cuatro años su hija Luz se hizo cargo de la dirección del conjunto carnavalesco e hizo honor al legado de su padre: “Yo al corso popular lo he vivido desde muy chica. Salí por primera vez a los 5 años. Todo lo que se y soy me me lo enseñó mi papá, lo heredé de él y lo llevo en la sangre”.

El encuentro con el trofeo

Luz Zapata y una parte de los integrantes de Los Purretones aceptaron encontrarse con ElDía en la Costanera del Tiempo, frente al monumento de la Corneta Murguera. Muchos no pudieron venir por tener que cumplir obligaciones laborales, pero todo aquel que pudo se acercó. Y el motivo no era para menos: por cómo se dieron las circunstancias, casi ninguno de Los Purretones pudo tocar, abrazar, alzar y festejar con el trofeo en la mano. Por eso, cuando la directora bajó del auto con el premio en brazos, la gran mayoría no intentó ni un poco ocultar la felicidad y la emoción.

“Cuando salí ese día de la Casa de la Cultura, mandé un mensaje al grupo de Whatsapp en donde están todos los integrantes, pero no sé por qué no funcionaba bien internet y el mensaje quedó ahí, sin salir, con el relojito al costado. Entonces ni lo dudé y me fui a avisarle a mi hijo, Lautaro”, relata Luz.

Y como toda historia insólita, los hechos siguieron sumando particularidades: Lautaro trabaja en los carritos ubicados en Plaza Ramírez. Grande fue su sorpresa cuando ve llegar a su madre, que lo abraza llorando: “Yo no entendía nada. No sabía si había pasado algo grave. Pero en cuanto pudo me contó lo que había pasado. No lo podía creer”, comparte con ElDía el hijo de Luz y nieto de Carlos Zapata. El único testigo de todo ese episodio fue el hombre que le había al muchacho encargado que le prepare una hamburguesa.

Todos los presentes anuncian que habrá una inminente fiesta por el logro de Los Purretones, y muy pocos le sacan los ojos de encima al trofeo. “Si hubiésemos sabido ese día que éramos los ganadores, habría sido otro el festejo. Ahora tenemos emociones encontradas, y lamentablemente ahora no pueden estar todos. Igualmente, la calidad de gente que forma parte del conjunto carnavalesco es el mayor premio que puedo tener, son un grupo maravilloso”, concluye Luz antes de unirse a la foto grupal frente a la gran Corneta Murguera, donde Los Purretones finalmente levantaron su merecido trofeo.