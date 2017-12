Los vecinos compran los regalos con la calculadora en la mano y buscando ofertas

Ayer se vio un gran movimiento de gente realizando compras navideñas. Se preguntó y caminó mucho en busca de los mejores precios y las compras impulsivas fueron casi nulas. Muchos resignaron calidad por cantidad. Los comercios seguirán abiertos el sábado y el domingo.

A pocos días de la llegada de la Navidad, fueron muchos los vecinos que se agolparon a las calles para comprar los regalitos que dejarán debajo del arbolito. Luego de la tormenta de ayer, que obligó a muchos a postergar un día más las compras navideñas, los comercios de las calles céntricas comenzaron a experimentar ayer la fiebre consumista por las fiestas.

Sin embargo, la mayoría de las personas que recorrían las calles y entraban y salían de los comercios se caracterizaron por un común denominador: todos buscaron precios, analizaron ofertas y antes de comprar lo que sea recorrieron y caminaron mucho en busca de la opción más económica.

“Si se busca, hay muy buenos precios. Este año veo que los comerciantes de Gualeguaychú se han puesto las pilas con las ofertas, sobre todo teniendo en cuenta el contexto económico del país. Afortunadamente se aprecia una buena variedad de ofertas, con precios accesibles y para todos los bolsillos”, comentó Luciano, un vecino de la ciudad que salió ayer a hacer sus compras junto a su esposa.

Sin embargo, no todos opinan lo mismo: “Están complicadas estas fiestas: los sueldos han quedado estancados, pero todo ha subido. Por lo que estamos viendo, este año tendremos que resignar calidad por cantidad para que los números nos cierren un poco más”, afirmó Carlos, otro vecino de la ciudad que aprovechó que ayer tenía franco para hacer sus compras navideñas.

Por su parte, Norma, una señora que habló con ElDía justo cuando compraba el último regalo necesario, afirmó que ha visto momentos peores que éste: “No niego que haya una crisis, pero salís a la calle y ves mucha gente que está haciendo sus compras. Eso sí, todos preguntan y caminan mucho antes de sacar la billetera. En mi caso, y a diferencia de años anteriores, estas fiestas no voy a poder ahorrar nada: entre los regalos y el tener que seguir pagando las cuentas no me quedará nada para hacer una pequeña reserva de dinero; sólo alcanza para vivir”.

Aunque ayer se vio el gran aluvión de personas queriendo hacer sus compras navideñas, esto continuará hoy y mañana, ya que muchos comercios optaron por abrir sus puertas el domingo para los que quieran hacer todo a último momento.

Mario, un comerciante del rubro indumentaria deportiva señaló a ElDía que cree que muchos comprarán los regalos del arbolito durante el 23 y el 24 de diciembre, y también señaló que este año es mucho más flojo que temporadas anteriores: “No son para nada las víspera de hace dos años, pero ya sabíamos de que iba a ser así. Los clientes se están inclinando por los productos en promoción y que están con un descuento de entre un 15 y un 20% menos”.

Según un relevamiento realizado por ElDía entre los diferentes comercios de la ciudad, el rubro indumentaria tuvo un gran incremento durante este mes por motivo de las fiestas, y lo mismo pasó, lógicamente, en el rubro regalería y juguetería.

Por lo que estuve viendo, los precios de los artículos de perfumería están bien y son acordes, pero este año las jugueterías están un poco saladitas. Muchos juguetes de marca están carísimos y fuera de mi alcance”, explicó Carolina, una docente de Gualeguaychú. “Si quiero regalarles a mis sobrinos un juguete a cada uno, no me alcanza el sueldo, y mucho menos con los problemas en las liquidaciones que sufrimos los maestros y que aún no se ha solucionado”, protestó.