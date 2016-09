Qué es el lupus, la enfermedad que aleja a Selena Gomez de los escenarios

De hecho, aunque no es contagiosa, en una encuesta de la empresa farmacéutica GSK entre casi 17 mil personas en 16 países alrededor del mundo, el 47% de los participantes admitió sentirse incómodo estrechando las manos y/o abrazando a una persona con dicha condición; el 44% elegiría no sentarse junto a un paciente lúpico en el transporte público y una de cada tres personas prefirió no compartir la comida.