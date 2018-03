Macri en Chile: brindó por Piñera, saludó a Bolocco y no hubo reunión con Evo

El Presidente pidió “integrar definitivamente la matriz energética” de los dos países. Y mejorar pasos fronterizos y conectividad aérea. Acordaron un encuentro en Buenos Aires para fines de abril.

Cecilia Bolocco, la ex Miss Universo y ex esposa de Carlos Menem, ya había tomado ubicación en el Salón de Plenarios del Congreso cuando llegó Mauricio Macri a presenciar la Transmisión del Mando entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Bolocco no lo pensó mucho para salir impulsada a saludar al presidente de la Argentina. Le hizo unas cortas y sobrias reverencias y se quedaron conversando. “Conversamos íntimamente y tranquilos, no para las redes sociales ni para los medios, pero fue un saludo muy cariñoso y afectuoso, deseándole mucho éxito en su gestión, por supuesto”, contó Bolocco después de la ceremonia, muy sorprendida porque el saludo había sido comentario en Twitter.

Después, Macri esperó unos minutos y se dirigió nueve puestos más hacia su derecha, donde estaba Evo Morales, que conversaba con otra persona. Macri les estrechó la mano a los dos y con Evo mantuvo un saludo muy protocolar durante siete segundos.

Aunque se había comentado que coincidir en Valparaíso podía ser una buena oportunidad para sostener una reunión bilateral entre ambos para tratar el tema de la reciprocidad en Salud, el encuentro no se produjo. Otra ocasión pudo ser el almuerzo con los presidentes y líderes invitados que ofreció en la tarde Sebastián Piñera en Viña del Mar, pero Morales se restó de la cita y se dirigió inmediatamente hasta el aeropuerto de Santiago, donde leyó una declaración que tiene relación con la demanda marítima histórica que mantiene Bolivia hacia Chile. En el entorno del mandatario boliviano comentaron que habría sido un gran error participar en el almuerzo.

Macri sí tuvo otras reuniones bilaterales antes del cambio de mando. Se reunió con Piñera en el palacio presidencial del cerro Castillo en Viña y comentaron temas de integración energética y comercial.

Carlos Vecchio, coordinador político del movimiento venezolano Voluntad Popular (VP), colgó en sus redes sociales una foto y dijo que también tuvo un encuentro con Mauricio Macri durante la mañana de ayer. En la imagen aparece también el diputado de la Asamblea Nacional Julio Borges. “Tuvimos oportunidad de conversar con Pdte @mauriciomacri previo al traspaso de mando en Chile. Gracias por apoyar la causa democrática en Vzla”, escribió Vecchio.