Macri eligió una foto de Gualeguaychú para su portada en Facebook

Una imagen tomada el sábado pasado en Central Entrerriano es ahora la presentación al mundo del perfil 2.0 del Presidente de la Nación.

Desde ayer a las 13, todos los que entraron al perfil en la red social Facebook del presidente Mauricio Macri fueron recibidos con una imagen donde se lo ve sonriendo, con un micrófono en la mano, rodeado de personas vitoreándolo, banderas argentinas y usando un chaleco negro sobre un buzo del mismo color pero un poco más opaco.

¿Les resulta familiar la imagen?

A la mayoría seguro que si porque la foto fue tomada el sábado pasado en el estadio José María Bértora, del Club Central Entrerriano, cuando el Presidente visitó Gualeguaychú.

La imagen, donde se ven varios vecinos de la ciudad que asistieron al acto político, obtuvo más de 7100 reacciones (entre Me Gusta, Me Encanta y Me Divierte), fue compartida más de 280 veces y fue comentada más de 400 veces.