El mal momento de la Mona Jiménez: “Les estoy fallando”

El cuartetero reveló en pleno show un problema que lo aqueja hace un tiempo y que podría alejarlo de los escenarios.

La Mona Jiménez no atraviesa un buen momento de salud y así lo hizo saber en pleno show. El cuartetero interrumpió su espectáculo en El Monumental Sargento Cabral -Córdoba- para anunciar: “En cualquier momento voy a cirugía de las cuerdas vocales. Solamente tengo un pólipo, un nódulo en la cuerda vocal izquierda. No estoy cantando al 100%, entonces yo les estoy fallando”. Esta situación lo puede dejar afuera de los escenario por un tiempo, pero no el va a quitar las ganas de llegar a los 50 años en la música.

“Hace un mes que vengo cantando mal. Les voy a contar, ustedes son amigos míos. Hay gente que va a decir cosas malas, pero a ustedes no les puedo mentir. En cualquier momento voy a cirugía de las cuerdas vocales. Se los tengo que decir porque realmente no tengo ningún problema grave. Solamente tengo un pólipo, un nódulo en la cuerda vocal izquierda. No estoy cantando al 100%, sino al 30%, según lo que me dijo el doctor. Entonces yo les estoy fallando a ustedes”, comentó frente a los fans.

“No tengo en estos momentos la voz que tendría que tener, la que tuve siempre. Si no llego a alguna nota, pido disculpas. Y si ustedes, no han venido nunca, y quieren que les devuelvan la plata, pasen por la boletería, les devuelven la entrada y se van”, propuso con honestidad. Y agregó: “No les quiero fallar porque son parte de mi vida. Hace 43 mil años que estoy cantando y no les puedo mentir. Yo espero llegar a los 50 años de carrera y hoy estamos festejando los 49. ¿Cómo no voy a llegar?“, cerró.