Manu Ginóbili y su encuentro con Laprovittola, Garino y Prigioni

Ginóbili recibió en su casa con una gran cena a sus nuevos compañeros; también estuvo su amigo, que esta temporada jugará en Houston Rockets.

La armada argentina está en Texas. No pierden tiempo y el líder tomó el control. Emanuel Ginóbili recibió en su casa en The Dominion, a sus nuevos compañeros: Patricio Garino y Nicolás Laprovittola . Pero también cursó invitación para uno de sus amigos que ahora tendrá más cerca, porque su nueva franquicia es Houston Rockets: Pablo Prigioni . Incluso, Manu en su cuenta de Twitter publicó: “Gran cena anoche en casa con el veterano y los rookies!. Lindo reencuentro. Invasión argentina en Texas!”.

El domingo último viajaron Laprovittola y Garino a San Antonio, ya que la pretemporada del equipo comenzará el 25 de septiembre. El base que jugó en Estudiantes (España) la última temporada acordó un contrato no garantizado con los Spurs que está por encima de los 500.000 al año. La intención de Laprovittola es quedar dentro de los 15 que utilizará Popovich durante la temporada, ya que no quiere jugar D-League. El caso de Garino es diferente, ya que si bien aspira a formar parte de la rotación de los Spurs, la idea de la franquicia es enviarlo a a Austin Toros un tiempo, el equipo de liga de desarrollo de la franquicia, para después darle minutos en San Antonio.

La respuesta de Prigioni no se hizo esperar. El base argentino de 39 años, que jugará su quinta temporada en la NBA, desde esta temporada con la camiseta de los Rockets, le contestó por Twitter a su amigo y a Many, la esposa del bahiense: “Gracias MG y Many por el lindo momento de ayer con las Flias y los Rookies. Espectacular!!!!!”.