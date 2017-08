Marcha por Santiago Maldonado: Responsabilizan al Estado

Organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos se movilizaron masivamente a la Plaza de Mayo para reclamar la aparición de Santiago Maldonado.

Durante el acto central realizado en la tarde de ayer, se leyó un documento en el que se responsabilizó al Estado por su desaparición y la falta de avances en la investigación. El único orador fue un hermano del joven.

La convocatoria fue realizada para las 17 y se sumaron sindicatos, partidos políticos y organizaciones sociales que reclaman por la aparición del joven que fue visto por última vez en Chubut.

“Exigimos aparición con vida de Santiago”, señaló el lema de la movilización, a la que ya adhirieron Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS Capital, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros organismos de derechos humanos.

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, fue uno de los oradores. Leyó un fragmento de un texto escrito por el joven desaparecido y cerró: “Que aparezca Santiago lo antes posible. Te quiero ver. Estoy orgulloso de vos. La voy a pelear hasta el final. No me importa un carajo lo que me pase, quiero a Santiago con vida”.

“Me encantaría que me digan que está en un spa, que se fue de joda y no avisó. Pero las pruebas están ahí, las pericias lo dicen, se lo llevó la Gendarmería, no es un invento mío. Hay fotos, apareció su gorra. Lo que pasa es que no actuaron, recién ahora empiezan”, había afirmado más temprano Sergio Maldonado en declaraciones a la prensa.

La fiscal federal de Esquel, Silvina Avila, dijo hoy que “dio negativo” el procedimiento realizado ayer en el Escuadrón de Gendarmería de El Bolsón en busca de rastros de Maldonado, pero fuentes del juzgado que investiga la desaparición afirmaron que se analizan pelos y una soga con sangre secuestrados en ese procedimiento.