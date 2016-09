María Martha Cerra Lima: “Soy amiga de la pena de muerte”

En diálogo con “Intrusos”, la cantante no ocultó su postura frente al problema de la inseguridad en la Argentina.

La realidad termina invadiendo hasta los programas de espectáculos . Por estos días, hubo dos nuevos casos de justicia por mano propia (el remisero que se resistió a un asalto en San Martín y mató de dos tiros al ladrón; y, en Zárate, el hombre que persiguió con su auto a un motochorro y lo condujo a la muerte). Es por esto que María Martha Serra Lima, en una entrevista que le dio a Intrusos (América) terminó hablando sobre la inseguridad. Sincera, la cantante expresó su polémica visión sobre lo que habría que hacer en los hechos de inseguridad.

“Yo digo lo que dice todo el mundo en un taxi, en la calle, en un supermercado, en todos lados: estoy indignada con todo lo que pasa. Construir cárceles es el negocio del siglo. Porque si van a ir presas las personas que están siendo juzgadas, las cárceles no van a alcanzar. También, por eso soy amiga de la pena de muerte”, expresó, indignada, María Martha.

Ante la mirada estupefacta de Jorge Rial, conductor del ciclo, la artista aprovechó el espacio y profundizó su mirada sobre el tema. “Faltan cárceles, es verdad. Por lo tanto, pena de muerte. No es solamente porque no hay lugar, sino porque realmente están manteniendo a una persona, y es ¡carísimo! Me encanta que los presos tengan mejoras, que se diviertan, que los haga ejercicios, que tomen aire. Pero una persona que mata con violencia, y que admiteque lo hizo, tiene que morir. Porque sobra”.

En un tema delicado para tocar en un programa de espectáculos, Serra Lima, al no ver alternativas que proponga la Justicia, volvió a hacer hincapié en la pena de muerte como solución: “No existe la pena perpetua en Argentina. Para mí, es la ‘Ley del Talión’ (ojo por ojo, diente por diente). Y si matás, tenés que morir”, sentenció.

Por último, la cantante citó a Susana Giménez, quien dolida por la muerte de su amigo, el florista Gustavo Lanzavecchia, en 2009, había brindado declaraciones muy duras incluida la de que “el que mata tiene que morir”. “Una vez lo dijo Susana -comentó Serra Lima-. No es un asalto: es una muerte, ¡por Dios! Me da bronca que pase eso, se mueren argentinos, se destrozan familias…”, concluyó María Martha.