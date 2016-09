Mariana Fabbiani ganó una batalla contra Google y Yahoo!

Celosa de su imagen, hace meses y en silencio Mariana Fabbiani (41) comenzó una batalla legal contra Google y Yahoo!.

Ante la aparición de la noticia de que un juez hizo lugar a una medida cautelar que obligaba a los buscadores a bloquear los resultados de búsqueda que vinculaban a la conductora con sitios triple X, Mariana explicó: “Me enteré que hay un montón de fotos mías en sitios pornográficos, pero no son mías de verdad, son burdamente trucadas. (…) Lo primero que me pasó fue que me dio una bronca terrible, después me dio miedo, pensé en mis hijos”.

Bajo el patrocinio del abogado Martín Leguizamón, Mariana Fabbiani afirmó: “Mandamos la carta documento, y ni Google ni Yahoo! Hicieron algo al respecto. Entonces, ahí hicimos la petición ante un juez y nos concedieron la cautelar. Ahora estamos esperando que los buscadores cumplan con retirar estas fotos”.