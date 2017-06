Marta Landó: “La educación sexual en las escuelas es transversal y desde el nivel inicial”

La Directora Departamental del Escuelas de Gualeguaychú sostuvo que los conocimientos sobre educación sexual se imparten desde el comienzo, y que se aborda desde diferentes materias.

La Directora Departamental del Escuelas del departamento de Gualeguaychú, Marta Irazabal de Landó, habló sobre la implementación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, donde se establece la responsabilidad del Estado en hacer cumplir el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir Educación Sexual Integral (ESI).

“En nuestra provincia, se pone en práctica a través de las distintas líneas transversales. Los docentes han recibido muchísima capacitación por el Consejo General de Educación para que esto se haga réplica en las aulas y se transmita a los adolescentes y jóvenes”, sostuvo Landó sobre la aplicación de la educación sexual en las escuelas locales.

El Programa Nacional de Educación Sexual Integral fue creado en 2008 por el Ministerio de Educación de la Nación con el objetivo de coordinar, implementar y evaluar diferentes acciones sobre la temática en todo el país. Nació después de la sanción de la Ley Nacional N° 26.150, que establece la responsabilidad del Estado en hacer cumplir el derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir Educación Sexual Integral (ESI) en todos los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada, desde los niveles de educación inicial hasta la formación docente.

“Se aplica en Entre Ríos desde el nivel inicial: las maestras les enseñan a nuestros chicos a valorar la vida y a valorar el propio cuerpo; respetar el propio cuerpo para poder respetar a los demás”, explicó.

“Esto se va dando gradualmente en el nivel primario, y luego en el nivel secundario, sobre todo en diferentes áreas, como es biología. Digamos que es un programa que atraviesa toda la educación en forma transversal y que se ve, fundamentalmente, desde los valores”, amplió la directora Departamental de Escuelas.

Sin embargo, aclaró que en Argentina no es ni nunca fue la educación sexual una materia específica en la currícula: “Nunca se ha puesto como materia en la historia de la educación argentina. Como materia no ha estado, pero si desde la transversalidad, porque se pueda dar en cualquier materia. En el secundario, específicamente, se abordan desde Biología. Pero eso no quita que otro profesor, supongamos el de Historia, no pueda abordar el Programa de Educación Sexual Integral, porque a través de la Historia también puedo dar esto también”.

Por último, destacó que desde la implementación del programa de EIS, se cambió mucho la mentalidad, tanto del docente como de los padres y los alumnos: “En nuestra época había temas que no se tocaban. En otras épocas de la educación, estos eran temas tabúes, y nosotros los sabemos todos. Hasta con nuestros padres eran temas tabúes”, concluyó.