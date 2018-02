Mattiauda impulsó la creación de un Fondo Anticíclico Agropecuario

El senador departamental de Cambiemos señaló que es el momento de implementarlo. Consiste en generar una reserva de dinero, eventualmente otras inversiones, para situaciones de emergencias climáticas y/o fitosanitarias en los distintos tipos de producciones que se desarrollan en la provincia.

El legislador señaló que la idea de la “creación de un Fondo Provincial Anticíclico Agropecuario Entrerriano la elevó en la Cámara alta de la provincia”, aunque la autoría no le pertenece completamente, aclaró.

“Es algo de lo que los productores hablan cada vez que se los consulta. Son del tipo de ideas que todos comentan pero que a la hora de llevar a la práctica nadie quiere implementar”, puntualizó.

Además, dijo que desde su espacio político opinan que es momento de implementarlo, y que no queremos que la iniciativa se demore más, “porque conocemos de la premura con la que debe ser abordado”.

El Fondo consistiría en una reserva económica para hacer frente a situaciones de emergencias climáticas y/o fitosanitarias. Estará compuesto por el 100% de los recursos provenientes de la recaudación de una tasa rural creada a tal efecto.

Para que sea efectivo y eficiente, estaría administrado por un Consejo creado a tal fin, compuesto por representantes del Estado Provincial y fundamentalmente por integrantes de instituciones relacionadas al campo, explicó el legislador.

En tanto, recordó que cuando comenzó su etapa como Senador en el año 2016, presentó el proyecto que de “alguna manera viene a dar soluciones sustentables a los temas agropecuarios en el caso de desastres”.

Finalmente, este proyecto fue quedando en el debate, e inclusive se habló en la Mesa de Enlace que reúne a las cuatro entidades del campo. Algunos sectores estaban de acuerdo y otros no. Al respecto, Mattiauda opinó que “lamentablemente el proyecto no ha madurado lo suficiente en la conciencia del productor agropecuario, de manera tal que esto pueda comenzar a ser analizado”.

Dijo que recibió un llamado del Secretario de la Producción de la provincia, Álvaro Gabás, para saber si quería darle impulso a este proyecto, dado que el “oficialismo estaba interesado”, a lo que solicitó un tiempo mínimo para efectuar una nueva consulta con la dirigencia agropecuaria.

El Cambio Climático

La FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), manifestó incontables veces que el cambio climático está influenciando sobre los sistemas alimentarios y medios de vida rurales de todo el mundo.

Asimismo, determinó que es fundamental realizar inversiones en el desarrollo del sector agropecuario productivo, para que éste sea integrador y resiliente con el fin de resguardar los ingresos y la seguridad alimentaria de las poblaciones del mundo frente al cambio climático, principalmente las poblaciones rurales pobres.

En ese mismo orden de ideas, dijo que es “esencial dirigir la inversión pública y privada a los sectores agropecuarios, incluyendo corrientes de financiación para abordar las cuestiones del clima, y así aprovechar su potencial transformador”.

Dado que estos costos no pueden ser enfrentados por quienes practican la actividad agropecuaria a pequeña escala, es primordial la “inversión del sector público y los privados con mayores ingreso”.

Dentro del sector agropecuario, se pueden distinguir el desarrollo de diez cadenas de valor distintas, las cuales en el último tiempo se han visto afectadas por las inclemencias del tiempo.

Por todo esto, y por estar de nuevo ante una crisis severa, se tiene que “mirar más allá de lo urgente, y de asistir rápidamente a nuestros productores. Es el momento de profundizar el debate sobre esta herramienta que permitirá, indudablemente, salvar las inclemencias mayor facilidad”, concluyó el legislador.