Menem: “En todos los gobiernos hubo corrupción, salvo en el mío”

El expresidente Carlos Menem dio una entrevista televisiva, en la que a sus 87 años aseguró que “no puede vivir sin hacer política”, habló de su situación judicial, al decir que “no tiene ninguna condena” y arrojó una sorpresiva frase: “En todos los gobiernos hubo corrupción, salvo en el mío”.

En diálogo con CNN en Español, Menem dijo que se encuentra bien de salud “con fuerza y con un estado de ánimo excelente”. “Yo no puedo vivir sin la política. Hasta la tumba voy a seguir siendo peronista”, aseveró el senador nacional.

Al ser consultado sobre su situación judicial, por estar implicado en la causa por el contrabando ilegal de armas argentinas a Ecuador y Croacia, minimizó el tema: “No tengo ninguna condena. Hay causas abiertas. Algunas se están cerrando”, dijo.

Menem negó haberse lanzado a la política para ser protegido por los fueros parlamentarios y así evitar ser detenido. “Los fueros parlamentarios no me protegen. No quiero que me protejan. Que se investigue todo lo que se quiera. No me voy a valer de esos fueros para evitar una investigación. En todos los Gobiernos, menos en el mío, hubo corrupción”, lanzó sin reparos.

También habló sobre el gobierno de Mauricio Macri y consideró que “estamos en una situación no muy buena”. Al respecto, dijo: “Tenemos serios problemas que todavía no se solucionan. Por ejemplo, el tema de la inflación”.