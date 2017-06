Micaela Rodríguez, de Cambiemos: “La marcha #NiUnaMenos se fue desvirtuando”

La concejal explicó por qué el espacio al cual pertenece no participó de la marcha del 3 de junio contra la violencia machista. “Nos da mucha pena de no haber estado ahí, pero fue para conflictos”, se lamentó.

La concejal por Cambiemos, Micaela Rodríguez, opinó sobre la marcha anual #NiUnaMenos que se realizó el 3 de junio y explicó por qué su espacio político no participó de la misma: acusó a la municipalidad de aprovechar políticamente la causa y criticó la inclusión de muchos temas que “nada tenían que ver con el objetivo de la movilización”, como es la legalización del aborto.

“Nos da mucha pena de no haber estado ahí, pero fue para conflictos. Hubo muchos carteles muy agresivos que iban más allá del tema. Esto no es una cuestión de quien está en el gobierno hoy o quien estuvo ayer. Es un tema social tenemos que trabajarlo como sociedad, no como idea política”, enfatizó y agregó: “Los derechos humanos son de todos y no tienen bandera política”.

“Con el bloque decidimos no participar de la marcha porque vimos que se fue desvirtuando con el tiempo”, explicó y rememoró como antecedente la movilización del 8 de marzo, Día de la Mujer, cuando a un grupo de mujeres radicales no se les dejó leer una proclama: “No decía nada en contra de ningún gobierno, sino que simplemente pedía que la Justicia haga algo”.

La legisladora, además, afirmó que la causa se transformó en una cuestión política, y no sólo en Gualeguaychú: “Me parece que el objetivo ya no es el mismo que antes, que era luchar y pedir para qué el gobierno de turno trabaje para solucionar el tema. Ahora es una crítica continua donde se mezcla el aborto, la liberación de presos, que los jueces y la policía que en su mayoría son hombres”, remarcó.

Sin embargo, Rodríguez sostuvo que no dejará de trabajar en la causa, pero que lo hará desde donde considera que vale la pena hacerlo: “Apoyamos el tema y seguiremos trabajando como venimos hasta ahora. Estamos en la lucha, participamos de las Juanitas. Colaboramos con ellas y con el Centro de Investigaciones de la Mujer (CEIM), que son organizaciones sociales que han hecho un trabajo bastante importante que se sigue sosteniendo en el tiempo”, concluyó.