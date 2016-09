Michetti detalló el origen de los fondos robados de su casa y pidió ser sobreseída

El escrito, redactado en primera persona y firmado por la propia Michetti, fue presentado por su defensa ante el juez federal Ariel Lijo, a cargo de la investigación.

“Siempre consideré que todo funcionario público debe responder por sus actos frente a la ciudadanía y, con mayor razón, cuando es un juez quien investiga un comportamiento que se considera, por alguna razón, sospechoso”, comenzó la Vicepresidenta según el texto al que accedió Télam.

A lo largo de 31 carillas, Michetti hizo un descargo para explicar el origen del dinero sustraído de su vivienda el 22 de noviembre del año pasado por parte de un custodio que ya está procesado, adjuntó documentación, explicó por qué esas sumas estaban en su casa y pidió que declaren como testigos donantes de su fundación.

También, ofreció como testigos, entre otros, al ministro de Modernización Andrés Ibarra; al de Medios Públicos, Hernán Lombardi; al secretario de Obras Públicas de la Nación, Daniel Chain; y al embajador en Uruguay, Guillermo Montenegro.

Michetti criticó que la investigación se haya ampliado a las fundaciones ligadas al PRO y argumentó que no está claro el delito por el que se la imputa, en una “afectación al derecho de defensa”.

“No existe ningún hecho concreto que se les atribuya y menos aún cuál sería su relevancia penal”, consideró en relación a las fundaciones bajo investigación en el marco del expediente.

En tanto, sobre los 50.000 dólares sustraídos de su casa, ratificó que se trató de un préstamo de su pareja, Juan Tonelli Banfi, y se explayó sobre su deseo de que su hijo hiciera una maestría en el exterior y la imposibilidad de costearla por falta de ahorros.

“Para mi sorpresa, a raíz de las conversaciones, Juan se apareció un día en casa, creo que hacia fines de septiembre, con un sobre parecido a los que se usan para mandar cosas por avión que contenía 50 mil dólares en efectivo. Me dijo que me los entregaba con destino a la maestría de Lautaro y que no me preocupara por la devolución”, refirió.

Michetti contó que guardó el sobre “dentro de una pila de sweaters en un placard” de su dormitorio.

“Pensé dejarlo allí de modo momentáneo hasta que pudiera llevarlo a alguna caja de seguridad. Lamentablemente, los viajes y el fragor de la campaña electoral me lo impidieron. Siempre iba posponiendo la oportunidad. Finalmente, me lo sustrajeron del sitio donde lo había colocado inicialmente”, explicó.

En este punto, reseñó que el dinero provenía de la venta de un departamento por parte de su novio y, para justificarlo, entregó las declaraciones juradas patrimoniales de ambos al juzgado.