“El monitoreo es sólo un punto, no el Consejo de Seguridad en sí”

Opositores y referentes sociales criticaron que el intendente Martín Piaggio no haya anunciado la puesta en marcha del Consejo de Seguridad. Aunque rescataron como positivo la colocación de cámara y el trabajo en conjunto del Municipio con la Policía, consideran que esto no es suficiente.

El jueves pasado, cuando el intendente de Gualeguaychú Martín Piaggio realizó la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un discurso descripto por muchos como muy conciliador, el asunto de la conformación y puesta en marcha de un Consejo de Seguridad local volvió a dejar poco conforme a la oposición y referentes sociales relacionados con el tema.

Piaggio, abordó el tema informando sobre un monitoreo conjunto con las fuerzas de seguridad de la ciudad: “Comenzamos con el avance de trabajar para generar políticas preventivas en materia de seguridad, a la vez que comenzamos a trabajar con la Policía de Entre Ríos en la conformación de un centro de monitoreo que será realizado en conjunto, en el que Gualeguaychú crece y se expande con rapidez, por eso que apostamos a seguir transformándola, pero el desafío es lograrlo entre todos y sin dejar nuestra esencia de pueblo solidario, unido y respetuoso”.

Sin embargo, este anuncio fue calificado como insuficiente desde el bloque Cambiemos, que insiste desde hace tiempo con que la no conformación del Consejo de Seguridad es pura y exclusivamente falta de voluntad política.

“El Intendente habla de monitoreo, pero ese es sólo un punto de todos los que hay para tratar en un Consejo de Seguridad en serio. Hoy por hoy, el tema cámara es esencial en casi todas las municipalidades del país, pero es una coma, un punto en lo que refiere al proyecto global en sí”, afirmó el concejal opositor Pablo Echandi ante la consulta de ElDía. “El Consejo de Seguridad primero hay que formarlo para que comience a funcionar, y del arranque van a surgir muchas dinámicas, entre ellas la referida a las cámaras”, agregó.

La misma opinión tuvo la compañera de bloque de Echandi, Araceli Traba, quién describió al monitoreo como “un punto que integraría el Consejo de Seguridad, pero que en este momento no está enmarcado dentro del mismo”.

“El Ejecutivo es como que va tomando distintos aspectos del Consejo de Seguridad, pero no sé si por capricho o porque realmente es una problemática que no quiere abordar el Ejecutivo, no forman parte del mismo”, protestó Traba.

Según el proyecto original, el Consejo de Seguridad es un ente que toma a la seguridad como algo mucho más amplio que lo netamente policial. De esta manera, se abarcaría la problemática desde lo social, lo educativo y hasta desde la prevención del delito, y a su vez debe tener como misión ser el nexo entre la comunidad e instituciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas en el orden nacional, provincial y municipal, teniendo en cuenta que la seguridad es un bien común.

“El monitoreo es simplemente una tecnología y es bienvenida que se la utilice, como también es bienvenida que la colaboración entre Municipio y Fuerzas de Seguridad en este tema, pero con esto sólo no alcanza porque es necesario darle un abordaje serio al asunto de la prevención”, remarcó ante ElDía ex Juez Penal de Gualeguaychú Eduardo García Jurado, quien también es uno de los impulsores del proyecto.

“El monitoreo y las cámaras de seguridad son algo muy simple y a la vez muy necesarios, pero de ninguna manera es la esencia de una Secretaría de Seguridad, cuyo objetivo tiene que ser organizar y hacer participar a la ciudadanía a través de los organismos competentes y organizaciones intermedias en el impedimento y el control en que las fuerzas de seguridad actúan en la prevención y represión del delito”, sostuvo también García Jurado, quién puso como ejemplo a la drogadicción como uno de los flagelos que necesita del Consejo de Seguridad para tener un abordaje serio.

“La droga es un problema cada vez más importante en Gualeguaychú. En los sectores sociales más vulnerables, los que no tienen acceso a un tratamiento particular o a una obra social, esto implica un estado de situación de peligrosidad para el ciudadano que tiene esta dependencia con la droga. El Estado no le están dando contención a un sector de la población que quizás, en el futuro, se vea desbordado por una adicción”, ejemplificó.

“Es imprescindible la ordenanza para darle un marco de inicio al Consejo de Seguridad”, opinó al respecto Echandi. “Sin esto, no se puede poner una fecha y organización un Consejo de Seguridad. Ahora bien, Si Piaggio quiere dormir la ordenanza y poner cámaras, también tiene su derecho, pero eso no tiene nada que ver con el Consejo de Seguridad. El monitoreo es sólo un punto, no el proyecto en sí”, concluyó.