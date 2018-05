Morena Rial se disculpó con Jorge y el conductor rompió el silencio

El periodista recurrió a su cuenta de Twitter luego del cimbronazo familiar con su hija.

Los fortísimos mensajes de Morena Rial en sus historias de Instagram desataron un enorme escándalo mediático. Tras apuntar en durísimos términos contra su padre, Jorge Rial, su hermana, Rocío, y la novia del conductor, Romina Pereiro, la joven recapacitó y pidió disculpas.

“Lamento haber expuesto mi vida privada de esa forma y a mi familia. Fue un enojo de una chica de 19 años que luchó toda la vida por salir adelante y a veces, como cualquier persona, puedo cometer errores”, comenzó en su cuenta de la red social, el martes por la noche.

Luego de la publicación del mensaje Morena, el miércoles por la mañana Rial dedicó su primer tweet del día para referirse al cimbronazo intrafamiliar. “El amor hace que todo vuelva a su lugar. Con paciencia, hasta el río más desbordado vuelve a su cauce natural. Es la ley de la vida”, escribió el conductor de Intrusos.

Además, Jorge también apeló a su perfil oficial de Instagram. “Con amor todo vuelve a la normalidad. Hasta el río más caudaloso y rebelde regresa calmo a su cauce. Es la naturaleza. La ley de la vida. ¿Sabés qué hace diferente a un padre de un hijo? El hijo puede enojarse, insultar y hasta odiar a su padre. Es parte del crecimiento. Pero el padre no. Solo puede amar incondicionalmente. Pese a todo y contra todo. Con límites y con cariño. Tratando que la combinación sea exacta. A veces se puede. A veces no. Pero hay lazos y besos que no se pueden romper jamás. Que tengan un buen miércoles”, escribió conmovido.