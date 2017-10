Multitudinario acto de Cristina: ¿Si Perón y Evita vivieran, a quién votarían?

La ex presidente Cristina Kirchner encabezó en la cancha de Racing el acto central de Unidad Ciudadana, la fuerza que la postula como senadora por la provincia de Buenos Aires. En su discurso, la ex mandataria lanzó duras críticas contra la Casa Rosada y convocó a sus seguidores a que “convenzan a dos más que no votaron al Gobierno” para que el próximo domingo elijan a Unidad Ciudadana.