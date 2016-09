Nazarena y Carmen superaron los límites: insultos y dedo en la llaga

Se dijeron de todo y superaron todo respeto y buen gusto. Carmen desató la tormenta en Los ángeles de la mañana.

Carmen Barbieri estuvo en “Los ángeles de la mañana” este martes, defendió a Fede Bal y destrozó a Nazarena Vélez. Ni lerda ni perezosa, la madre de Barbie Vélez le respondió de la peor manera, y la capocómica le contestó enmuy duros términos.

En principio, ya Barbieri comenzó a disparar artillería pesada. Sus fuertes comentarios iban siendo tuiteados por el programa, que se emite por la pantalla de Canal Nueve Litoral, y lograban gran trascendencia en las redes sociales. Tanto, que hasta la misma Nazarena decidió contestar, y no lo hizo de la mejor manera…

“Yo dije que ellas no se cargaran la muerte de otra persona porque ya le arruinaron la vida a varios”

Sacada, Nazarena respondió de una manera muy vulgar al enviar un mensaje para Carmen, que llegó al teléfono de Ángel de Brito: “De cada animalada que dijo Carmen, acá tenés mi respuesta”. A continuación, el conductor mostró una imagen que contenía la leyenda: “Díganle que me chupe el culo…”.

Entonces la madre de Bal arremetió: “¿Sabés por qué no hablo mal, ni cuento todo lo que sé de Nazarena ni de la nenita -Barbie Vélez-? Porque sé que estás mal y no te recuperaste y me duele mucho, y no lo digo en forma irónica”.

Y continuó, esta vez dirigiéndose directamente a Nazarena y sus ataques de pánico: “No tiembles más, hacete ver, no la pases mal”. Pero eso no fue todo, lo peor estaba por venir y tenía que ver con una infidencia que la madre de Barbie le contó a Carmen cuando eran amigas y “Leonas”…

“Hace muchos años que está mal. Yo le brindé mi casa, mi tiempo, le entendí que no quiso ir a Carlos Paz porque era tan doloroso para ella por su marido…”, comenzó contando Barbieri, antes de dar el batacazo final. “Si tu hijo más chico