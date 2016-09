“Necesitamos equilibrio en la cadena para que arranque el gran motor del país”

El vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, aseguró que “el equilibrio y la transparencia en la cadena, son fundamentales para que el gran motor del país arranque”.

“Sin esas medidas, muchas piezas de ese motor van a quedar en el camino”, advirtió el ruralista en la XXXII Feria de Ganadería, Granja, Industria y Comercio de la Sociedad Rural de Chajarí en Entre Ríos donde agradeció el impulso que le dio el gobierno al campo y advirtió que aún “hay varios problemas que solucionar. La distorsión de la cadena permite que pocos ganen mucho y que muchos se fundan día a día”, lamentó.

“Compartimos las medidas que el gobierno ha fijado para el mediano y largo plazo. Ahora necesitamos las urgentes, porque sin ellas, no vamos a alcanzar a disfrutar de las que se han trazado para el futuro”, dijo Chemes desde la pista Chacho Gil al dejar inaugurada la muestra. Allí, aseguró que la diferencia de precios del campo a la góndola “se quedan en bolsillos que no son los nuestros. Necesitamos reglas claras”, pidió el ex diputado nacional.

En su discurso, recordó las palabras del presidente Macri quién destaco el rol del campo para el crecimiento del país y pidió herramientas para sectores “golpeados por políticas agropecuarias equivocadas durante años” que ha afectado a sectores como lechería, porcinos o la citricultura, las que necesitan una alternativa rápida de salida. “Las economías regionales son un sistema de vida que se debe cuidar. Para llegar a ser el supermercado del mundo, necesitamos materia prima” sintetizó Chemes y alertó: “La concentración que se está produciendo, nos llena de preocupación”, dijo tras volver a marcar la necesidad de medidas urgentes para productores en crisis.

Finalmente, comentó que los argentinos “vamos todos en un mismo barco. Argentina y la provincia tienen un destino exitoso y el recurso humano para alcanzarlo. Los productores, tenemos la fuerza de trabajo. Estamos esperando los remos, para que ese destino sea un puerto para todos y no un amarre seguro sólo para algunos”, concluyó Chemes.