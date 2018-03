Neptunia y Racing abren una serie caliente y de pronóstico reservado

Los dos equipos de la ciudad volverán a verse las caras, esta vez por la instancia de cuartos de final de la Liga Entrerriana en una serie al mejor de tres juegos. Los dos llegan confiados en poder avanzar en el torneo.

Por tercera temporada consecutiva, Neptunia y Racing se cruzarán en una instancia eliminatoria de la Liga Entrerriana, en este caso en los cuartos de final al mejor de tres partidos, en una serie que dará inicio esta noche a las 21.30 en el José María Bértora.

Los dos llegan con el antecedente fresco del triunfo ajustado de Neptunia 73-71 el viernes pasado, resultado que no modificó nada del futuro de ambos, porque en caso de haber ganado Racing, igualmente se hubieran cruzado en la primera llave de playoff.

En una serie corta, donde los antecedentes no valen más que para la estadística, cada partido será una batalla diferente, donde los planteos tácticos que propongan tanto Francisco Garciarena como Aldo Risso serán fundamentales para que uno busque imponer supremacía sobre el otro.

Otro detalle que ha sido importante es el tema de las lesiones. Neptunia no contará con Cristian Linares, que se pierde el resto de la temporada por una rotura de ligamentos cruzados y, aunque no en plenitud física, podrá contar con Tomás Leuze –corte en una pierna- y Matías Villarreal, quien jugó infiltrado el viernes pasado por una fascitis plantar.

Del lado de Racing el panorama es un poco más alentador, dado que podría sumar minutos el capitán Diego Bernardi, que se perdió el cierre de la fase regular por una lesión de rodilla y en la semana, Leonardo Segura trabajó sin molestias, lo que genera tranquilidad en las huestes académicas.

PROGRAMACION

Juego 1 – 21.30

Neptunia – Racing Club (Árbitros: D. Bernachi, P. Carrizo, L. Moreno)

C. Bancario – ADEV (Árbitros: F. Giorello, M. Robles, A. Piffiger)

Sp. San Salvador – Zaninetti (Árbitros: J. Mendoza, S. Cameronés, J. Escalante)

San José – Talleres (Árbitros: J. Maldonado, J. Perrota, G. Dellagiovana)