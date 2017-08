Néstor García sobre la foto de Wagner: “Evidentemente tiene los valores alterados”

Néstor “Yuyo” García, papá de la joven asesinada en Gualeguay en el mes de abril, lamentó la difusión de imágenes de Wagner en el día del cumpleaños de Micaela. Además, se refirió al juez Rossi y reiteró su pedido para que renuncie.

García afirmó que “el cumpleaños de Micaela fue un día duro pero seguimos trabajando y haciendo lo que corresponde día a día como Micaela sostenía”.

Respecto de la difusión de fotos del asesino de Micaela, Sebastián Wagner, tomadas en la cárcel admitió que “molesta”. “El día que las fotos se dieron a conocer por la prensa fue el día del cumpleaños de Micaela, no sé si es casualidad o no, pero molesta la actitud de Wagner sonriendo cuando hace algo más de cuatro meses mató a una persona”, señaló.

Ante ello, reflexionó que “esto es una muestra de que con este tipo de actitudes no puede convivir con la sociedad y demuestra que el juez Carlos Rossi se equivocó en dejarlo libre, es otra muestra más, por la cual, espero que tenga conciencia para poder renunciar”.

“Es una demostración clara que, de mínima, fue un error haberlo dejado en libertad. Cualquier persona en su sano juicio y arrepentido como dice que estuvo después de haber matado a una joven, pueda sacarse una foto de esa manera. Los valores evidentemente los tiene alterados”, analizó según publicó Análisis.

De todos modos, valoró que “por suerte el Estado actuó de manera rápida, ya que tenemos información oficial de que fue aislado, se hizo una requisa en la que se encontró un celular que él asegura que no tiene Facebook; pero se sabe que la foto es reciente”.

“Lamentablemente, estas cosas pasan y las tenemos que soportar, justo en el día en que Micaela hubiese cumplido 22 años”, lamentó.

Consultado por la demora para concretar el jury contra Rossi, García relató que “no puede darse cuenta que no todos están convencidos en la destitución de Rossi ni convencidos en mantenerlo porque si no ya se hubiese resuelto. Lo que si estoy seguro es que la sociedad opina que Rossi no tiene la autoridad moral para seguir siendo juez de los entrerrianos”, afirmó.

Respecto de una posible reunión con el juez, recordó que “existen informaciones periodísticas por dichos de sus abogados, que Rossi tenía intenciones de hablar con nosotros” y reiteró que “si él renuncia yo me podría reunir con él”. No obstante, consideró que “pasado este tiempo no tiene voluntad de renunciar, sino ya lo hubiese hecho”.