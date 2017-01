“Yo no escribí el reglamento de viáticos”, dijo Mizawak

Luego de que no prospera el pedido de Juicio Político, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak, dijo sentirse satisfecha de que la acusación en su contra por mal desempeño no haya prosperado.

“Siento satisfacción que no haya prosperado la acusación, pero además siento que en realidad esta satisfacción tiene que ver, con que el dictamen de la mayoría responde muy escrupulosamente a cada uno de los términos de la denuncia que tenía cinco atribuciones, las cuales fueron perfectamente rebatidas y demostradas con pruebas que no había mal desempeño. Esto es lo más importante y lo que a mí más me satisface”, afirmó.

“Nosotros no cobramos viáticos fraccionados, sino que cobramos el día completo, así estemos en la jurisdicción de Buenos Aires haciendo una diligencia entre las 9 y las 12, el viático es por día completo. Entonces si ese día a las tres de la tarde me tomé un BuqueBus y me fui al Uruguay, o me fui en auto a Salta, mientras yo haya estado en la jurisdicción como tenía que estar, cobramos el día completo. Ese es el reglamento vigente, y a mí me tienen que juzgar con las reglamentaciones vigentes en el Poder Judicial”. El Once