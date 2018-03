Noelia Mendoza se suma al plantel de entrenadores de Neptunia

La ex jugadora profesional se incorpora a la plantilla de trabajo del club Neptunia. Estará cumpliendo la función de asistente en las distintas categorías formativas.

Es la primera mujer que se suma al plantel de entrenadores, profesores y asistentes en el básquet masculino y Mendoza se mostró agradecida por su incorporación: “Era algo que tenía pendiente en mi vida, no estaba preparada para que me suceda, pero yo dejo mucho las cosas al destino”.

En el 2017, Noelia Mendoza presentó en distintos clubes de Gualeguaychú el proyecto de incluir el básquet femenino a sus actividades; y en algunos de ellos tuvo la posibilidad de exponer su idea, pero nunca recibió una propuesta concreta.

Para Neptunia es un avance importante la decisión de incluir a una mujer en los cuerpos técnicos del básquet masculino. La ex jugadora de 38 años se mostró muy feliz de poder trabajar con “personas muy abiertas”, a quienes conoce fuera del ambiente del básquet. “Puedo trabajar con total libertad, con la capacidad y las ganas de aprender, de crecer, no tengo techo y ellos tampoco me frenan y eso se valora mucho”, opinó.

La ex integrante de la Selección Argentina y campeona con distintos equipos de la Liga Nacional, entre ellos Central Entrerriano, y con una amplia trayectoria en el básquet internacional, está muy satisfecha con las oportunidades que el básquet le ha dado, inclusive retirada del plano profesional. “El básquet es mi vida, estoy desde los 7 años en la disciplina, además soy docente de educación inicial y me es muy grato trabajar con chicos”, indicó.

“Tanto Francisco (Garciarena) como Guille (Alem) y yo fuimos jugadores, y sabemos lo que es trabajar en equipo para que el club siga creciendo con las categorías formativas”.

Trayectoria

Noelia Mendoza tiene un amplio recorrido profesional en el básquet

femenino por el mundo. Vistió camisetas de equipos argentinos como Obras

Sanitarias y Vélez, entre otros, pero además jugó en España, Portugal, Suecia, Ecuador, Bolivia y Uruguay. En muchos de los clubes por donde pasó cosechó títulos, fue goleadora y hasta considerada la mejor jugadora del torneo.

Desde 1994 comenzó a vestir la camiseta de la Selección Argentina, logrando objetivos históricos, como fue la clasificación por primera vez para un mundial en 1997. También jugó sudamericanos juveniles y mayores al igual que mundiales con la

categoría mayor.