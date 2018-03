La referente de la Unión Cívica Radical, Gracia Jaroslavsky, dijo que los partidos “se han atomizado detrás de los gobiernos”. “Tenemos que pensar que la política no debe ser para los que tienen plata”, sentenció.

“Para viajar a Concordia tuve que cargar nafta y casi me muero cuando me dijeron el precio. Y yo no tengo ningún cargo y mucha gente no tiene cargos, tenemos que pensar que la política no debe ser para los que tienen plata o para los que tienen cargos, la política debe ser para la sociedad”, dijo la ex precandidata a legisladora.

En otro párrafo, remarcó que sufre las tarifas igual que el resto de la sociedad. “Lo sufro como cualquiera, no me alcanza la guita”, dijo. Por ello, remarcó que es importante decir que no son un gobierno de coalición. “Nos juntamos con el PRO para ganar las elecciones, pero no para gobernar. El Gobierno nacional es del PRO, su titular es el señor Mauricio Macri y su estrategia ha sido un cambio paulatino: están generando una serie de medidas que ellos entienden que a largo plazo van a dar sus frutos”, indicó.

No obstante, dijo que aún no se ha llegado a esa etapa. “En este pasillo que vamos caminando lo estamos pasando mal y no se han cumplido las expectativas que todos teníamos. Y encima, a mi juicio, hay medidas que se han tomado en lo social que no son las acertadas. Se ha desprotegido a una franja importante de la sociedad. Y no se ha hecho lo primero que hay que hacer, que es una reforma del Estado”, sostuvo. (APFDigital)