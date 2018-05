Nuevas tendencias y tecnología para ver películas por internet

En la actualidad vivimos en un mundo muy ajetreado, por lo que la prontitud de la información se ha hecho algo cada vez más indispensables.

Los celulares inteligentes son cada vez más importantes herramientas no solo de trabajo, sino también de ocio. Por ejemplo, cuando pensamos en un teléfono móvil, ya no solo nos imaginamos enviar mensajes, hacer llamadas, sino además agendas electrónicas, calculadoras, aplicaciones administrativas y financieras. Y por si fuera poco, también aplicaciones para el entretenimiento general, bien sean estos juegos, música, redes sociales, chats y vídeos; en particular las películas y series.

Son cada vez más las personas que les encanta ver películas gratis, tanto así que se pueden ver en centros comerciales, plazas, buses, paradas de buses y clínicas u hospitales a jóvenes y adultos viendo películas y series estrenos.

A modo de mostrar algunas ventajas al respecto expondremos algunas tecnologías que han ido surgiendo gracias a la tendencia actual hacia el entretenimiento o mundo del cine.

Las nuevas tecnologías para ver películas por internet gratis

Hoy ya no es una necesidad ir a una tienda de discos para adquirir el último lanzamiento de nuestro cantante favorito. Esto se debe a que ya podemos hacerlo por medio del internet con el uso delas computadoras o teléfonos móviles. Pues este mismo hecho sucede con las películas, gracias al internet podemos disfrutar de una encantadora película rápidamente y muchas veces de manera gratuita.

Por algún motivo, el cine se ha convertido en una experiencia de entretenimiento excelente para conocer y disfrutar de estas maravillosas creaciones cinematográficas. Gracias a esta tendencia, vamos a exponer algunas tecnologías para ver películas por internet, en su mayoría gratuitas.

Películas vía Streaming

Streaming significa retransmisión y también denominado transmisión, transmisión por secuencias, lectura en continuo, difusión en continuo o descarga continua. En pocas palabras es una tecnología excelente para ver rápidamente una película sin necesidad de descargarla previamente para luego reproducirla en un reproductor de vídeo posteriormente. Todo esto gracias a que la distribución digital de contenido es por medio de una red de computadoras, haciendo de esta manera que el usuario pueda utilizar (en este caso ver la película) antes de que se descargue por completo.

Desventaja del Streaming

La principal desventaja del Streaming para el usuario consumidor de este servicio, es que para poder ver óptimamente la película, necesitaremos una excelente conexión a internet con amplia banda ancha.

Otra considerable desventaja del vídeo en Streaming, es que se necesita una gran red de computadoras para garantizar la rapidez de la transmisión de datos desde el servidor hacia el usuario consumidor. El tamaño de la red de servidores va en proporción a la cantidad de demanda hacia el mismo archivo de película.

Modo cine nocturno

Esta opción es excelente y cada vez más indispensable en vista de las horas que pasan los amantes del cine. La función modo cine nocturno tiene su base para la salud, consta de colocar la pantalla oscura, dejando solo el área de la película visualmente clara. Como indicamos, para quienes deciden pasar todo un fin de semana viendo películas y series favoritas es una excelente opción.

Desventajas del modo cine nocturno

La desventaja de esta función, es que el resto de la página queda cubierta por una capa oscura que prohíbe hacer uso del resto del sitio mientras vemos la película a menos que la deshabilitemos. Esta será un punto a considerar si la utilizamos o no dependiendo de tus circunstancias.

Películas de estreno

Tener las películas de estreno a la mano es fundamental, pues cada vez que visitamos un sitio web, podemos ver si las películas que acaban de salir al cine ya están en el portal al cual el cinéfilo visita.

Episodios de estreno

Las series son cada vez más aclamadas por la comunidad mundial, ya que pueden ver y gozar de un entretenimiento continuo y prolongado en los días e incluso meses y hasta años, dependiendo de si hay varias temporadas. Por eso la función de episodios de series estrenos es fenomenal para este público pues tienen sus episodios a la mano.

Por todas las anteriores ventajas de las últimas funciones y tecnologías, recomendamos echar un vistazo al sitio de internet http://www.peelink.tv/ para ver tus animes, series y películas favoritas.