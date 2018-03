Nuevo frente de conflicto para PAMI: Farmacéuticos denuncian “riesgo e incertidumbre”

Al conflicto entre la obra social y el Colegio Médico por las prestaciones en Gualeguaychú, se suma un nuevo frente. Los farmacéuticos señalaron que el convenio está por vencer y que las negociaciones “se vienen desarrollando sin resultados”.

Los responsables de las farmacias de Gualeguaychú, recibieron ayer un comunicado de la Cámara Entrerriana que los nuclea. Allí detallan la situación que atraviesa el sector respecto a la relación con la obra social PAMI. Manifestaron a ElDía que “a pocos días de concluir el convenio de prestación a los beneficiarios del PAMI, la continuidad de la provisión de medicamentos a los jubilados está en zona de riesgo”.

Explicaron que las negociaciones entre “el gobierno nacional y la industria farmacéutica se vienen desarrollando sin resultados concretos y los mensajes que surgen de una parte y de la otra sobre su curso no son coincidentes”.

“Las farmacias, a través de sus entidades representativas, hemos mantenido reuniones con autoridades del PAMI, con funcionarios de la vicejefatura de Gabinete y con componentes de la industria farmacéutica, y las conclusiones de esos encuentros no pueden ser más desalentadoras: no se conoce a cuáles medicamentos tendrá acceso el jubilado a partir de abril, no se conoce cuánto ni cuándo pagará el PAMI las futuras prestaciones ni a quienes, no se conocen las condiciones que se les plantean a las farmacias para seguir atendiendo el convenio y por ende no se conocen cuáles farmacias seguirán atendiendo. Tampoco se sabe cómo ni quién realizará el servicio de auditoría y sistemas, ni cómo el PAMI se pondrá al día con la deuda que incluye el mes de diciembre”, detallaron, entre otros puntos.

El convenio finalizará en 20 días y los farmacéuticos plantearon que continúan “haciendo un mayúsculo esfuerzo para sostener la atención”, pero esta situación “pone en jaque la sustentabilidad de la pequeña y mediana farmacia, y en riesgo directo a la continuidad de miles de fuentes de trabajo”.

Calificaron este momento como de “incertidumbre” y aclararon que “las farmacias no somos formadoras de precios, eso lo hacen los laboratorios con la autorización de la Secretaría de Comercio”.