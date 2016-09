El diputado salteño una vez más generó polémica con sus dichos homofóbicos; “Todo lo que hizo Néstor Kirchner quiebra la familia”, opinó.

Esta vez fue Alfredo Olmedo el que “lo hizo” o, mejor dicho, lo dijo. En una entrevista con la radio FM Profesional de Salta, el diputado opinó que ” Néstor Kirchner fomentó la homosexualidad en las escuelas”, y que “La Escuela de Frankfurt da 10 mandamientos y Néstor Kirchner los cumplió a la perfección”.

“Destrucción de la familia, ir contra la Iglesia, impulsar el consumo de bebidas alcohólicas y drogas, estupidización del pueblo a través de los canales de televisión y de la prensa, promover la homosexualidad en las escuelas”, son algunas de las cosas que enumeró Olmedo como obra del ex presidente Kirchner y sostuvo: “Todo eso quiebra la familia. Y usted, si tiene a la familia quebrada, no es tan fácil recuperarla, es como quebrarle la pata a la mesa, no es tan fácil ponerla de pie. Eso es el resultante de una política de 10 años”.

Los dichos de Olmedo generaron repudio en los militantes de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (Lgbti). César Cigliutti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), comunicó: “La CHA denuncia el acto de violencia homofóbica de Alfredo Olmedo. Lo más grave de estas declaraciones y de este acto discriminatorio hacia nuestra comunidad Lgbti es que el señor Alfredo Olmedo es un diputado nacional que debe respetar algo tan esencial como las leyes de su país y de la democracia como es la Ley de Matrimonio Igualitario vigente desde hace más de 6 años en Argentina. También instruirse en temas de la sexualidad, orientación sexual eidentidad de género para que no sea él quien fomenta la homofobia y la discriminación”.

Cigliutti agregó también que “afirmar que la homosexualidad es una identidad que se pueda ‘fomentar’ es una postura fundamentalista y totalmente equivocada. Por el contrario, la orientación sexual y la identidad de género deben ser protegidas en una democracia como sucede en nuestro país con las leyes que fueron aprobadas y que están en plena vigencia”.

Además, Pedro Paradiso Sottile, secretario de la CHA, dijo: “Frente a estas declaraciones homofóbicas del diputado Alfredo Olmedo que repudiamos enfáticamente por violar la normativa vigente en el país, volvemos a solicitar el urgente tratamiento y aprobación del proyecto de reforma de la Ley 23.592 sobre Actos Discriminatorios que impulsamos desde la CHA junto a 100% Diversidad y Derechos en pos de promover una educación inclusiva y no discriminatoria desde una perspectiva de derechos humanos y género”. (fuente: La Nación)