Operación sobredosis: desde Cambiemos negaron cualquier tipo de vinculación

Luego de dar a conocer el contenido de los audios que acusaban al Intendente de haber sufrido una sobredosis por drogas y el reconocimiento por parte de su autor, hablaron los concejales. Se acusan de operaciones cruzadas. Esperan que la Justicia actúe.

Mónica Farabello

Fue una semana por demás intensa para la vida política local. En noviembre pasado, a través de las redes sociales y perfiles falsos de Facebook, se acusó al intendente, Martín Piaggio, de haber sido internado en Terapia Intensiva por una supuesta sobredosis por droga.

En su momento, Piaggio salió a desmentirlo de manera rotunda, señalando una operación política para desprestigiarlo.

Meses después, tres audios comenzaron a circular, señalando al periodista de Cambiemos, Guillermo Navarro, como el presunto autor de una operación política y mediática para perjudicar la imagen del Intendente.

Otros sectores especularon con posible intervención del senador Nicolás Mattiauda, como el presunto “autor intelectual”. Esto fue rechazado fuertemente por Navarro quien aseguró: “a mí nadie me dijo lo que tenía que decir” y negó la idea de una operación u armado.

Las repercusiones

En los audios se escucha a Navarro decir que pudo chequear “por tres fuente” el rumor sobre Piaggio y hasta que “dos de los concejales pudieron chequearlo”.

ElDía consultó al concejal de Cambiemos Pablo Echandi quien aseguró: “Nosotros no hemos chequeado nada. Es más, ni siquiera creo en esa versión y estoy casi convencido en que, por la forma de actuar, fue una operación de otro sector de la política, pero ahora se ve involucrado Cambiemos por este error de Guillermo Navarro”.

Además, expresó firmemente que “la operación no la hizo Cambiemos de ninguna manera. Por la manera de moverse, por cómo llegó a las redes y la dimensión que tuvo, creo que viene de parte del mismo partido”.

Al respecto argumentó que ellos son “cuatro concejales con muy pocos recursos; no tenemos Facebook truchos, aunque algunos digan que hay audios que pueden comprometer a algún concejal. Eso no es cierto”.

Respecto al estallido que causó la circulación del material, Echandi declaró que hablaron “con Navarro. Él reconoció que fue un error personal y nosotros confiamos en que fue sólo eso y no un trabajo mal hecho o que haya querido perjudicarnos a nosotros. Tuvimos una charla con él, hubo una autocrítica, un enojo momentáneo por el grave error que cometió, porque él no es sólo periodista sino que además es quien maneja nuestra prensa, y eso tiene que entenderlo”.

Finalmente, argumentó que “no nos parece que se haya manejado bien con los otros periodistas. Porque si habló en confianza con alguien, eso involucra al trabajo del bloque. De todas maneras, lo consideramos buen periodista porque nos hace bien el trabajo. Estamos totalmente tranquilos que no tenemos nada que ver con la operación sobredosis”.

Echandi sostuvo que es imprescindible “investigar y ojalá se avance; nosotros no tenemos nada que ver”.

La versión del espionaje

Respecto a este punto, el concejal de Cambiemos dijo a ElDía: “no creo que eso sea cierto. Guillermo ve fantasmas que no hay. No creo en tanta inteligencia y tanta maldad. Ese audio se debe haber pasado de uno a otro y nada más. No creo que estén investigando todo lo que decimos nosotros. Para mí fue sólo un error de Guillermo”.

“Estuvimos al borde de tener una ruptura con él. Hasta ahora no vamos a tomar ninguna medida. Creemos en su buena fe”, concluyó.

El respaldo del FpV

El concejal y estrecho colaborador del intendente, Sebastián Díaz, habló con ElDía y dijo que “ojalá que pueda avanzar la Justicia, que se investigue a fondo porque esto es algo que afecta no sólo la imagen pública del Intendente, sino también a título personal. Esto fue algo que hizo mucho daño a él y su familia”.

Además, aseguró que “los que lo conocemos a Martín, sabemos de su hombría de bien y de su estrecha relación con la salud. Es impensado todo lo que se ha dicho”.

“Él se banca cualquier chicana política, pero esto fue demasiado lejos. Estas mentiras siempre logran dejar un manto de dudas, por eso esperamos que esto haya quedado aclarado y no vuelva a suceder”, resumió.