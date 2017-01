“Operación sobredosis”: difunden audios que apuntan a un periodista

El 2016 terminó con uno de los capítulos más intensos y desagradables para el intendente, Martín Piaggio. Fue acusado de manera anónima de haber sufrido una sobredosis y haber sido internado “oculto en el sanatorio Pronto”. Ahora, hacen circular audios que apuntarían a un periodista.

Mónica Farabello

La supuesta sobredosis que habría sufrido el intendente, Martín Piaggio, fue uno de los temas más trascendente de los últimos meses del 2016.

A través de perfiles falsos en Facebook echaron a rodar la falsa versión de una supuesta internación del Intendente, y un estado de salud preocupante. Las versiones señalaban que había sido internado “de manera oculta” en la terapia intensiva del sanatorio Pronto.

El doctor Jorge Feroldi, de Pronto, fue quien se encargó de desmentir la versión de manera rotunda, asegurando que sería imposible mantener oculto a un paciente, y mucho menos si se tratara de una figura pública como el Intendente.

Además, fue el mismo Presidente Municipal quien habló en exclusiva con ElDía y repudió las versiones que señalaban una supuesta adicción a las drogas.

Asimismo, relacionó inmediatamente esos rumores con presuntas operaciones de tipo político partidarias y rechazó de plano cualquier tipo de actitud que atente contra el honor de las personas por el sólo hecho de pertenecer a partidos políticos diferentes.

Finalmente, aseguró que se trataba de “versiones malintencionadas” y pidió “llevarle la tranquilidad a los vecinos y decirles que mi estado de salud siempre fue y es normal y no hay nada más lejos de la realidad, que esas versiones que han querido instalar”.

La denuncia radicada por Piaggio se encuentra en la Fiscalía a cargo de Carolina Costa. El material (audio) no fue entregado a la Justicia, aunque sí fue enviado a diferentes medios de comunicación, quizás esperando que la publicación habilite la actuación de oficio.

Se presume que lo que se busca es evitar el impacto político de denunciar a un periodista, aunque sí lograr el objetivo central: que la Justicia acceda al contenido.

ElDía preservará la identidad del periodista señalado en las redes sociales como parte o autor de la “operación sobredosis”, hasta tanto intervenga la Justicia y sea formalmente imputado, como el medio actúa en cualquier otro caso judicial.

La circulación de audios

Operaciones políticas y acusaciones cruzadas comenzaron a instalarse a raíz de las fuertes versiones que atentaban contra la imagen pública de Piaggio.

En los últimos días, comenzaron a surgir rumores en Facebook que dejaban entrever la inminente publicación de un “escándalo” que implicaría directamente a un periodista de Gualeguaychú.

Las versiones estarían relacionadas a la circulación de tres mensajes de audios donde una voz masculina cuenta detalles de la presunta internación de Piaggio, a causa de una supuesta sobredosis.

Los audios habrían sido enviados por un periodista local relacionado directamente al espacio político de Cambiemos, por lo que se especuló con la presunción de una operación política. Lo que se desconoce es de qué manera esos audios se viralizaron, llegando al escritorio de varios colegas de la ciudad.

Qué dicen los audios

ElDía pudo acceder a las tres grabaciones donde se escuchan comentarios sobre la salud del intendente Piaggio, que algunos interpretan como una supuesta operación para ensuciarlo.

En los audios se escucha una voz masculina diciendo: “Según tres fuentes que pude chequear y pudieron chequear dos de los concejales, el Intendente no estuvo en Córdoba (de vacaciones), estuvo internado en Paraná. Una versión dice en Paraná y otra versión dice en Puiggari, lo que no sería diferencia, pero sí coinciden en lo mismo: el Intendente entró por sobredosis al Hospital. Un profesional muy reconocido lo atendió; de ahí lo pasaron a la Terapia de Pronto y como la terapia de Pronto no está habilitada, pudo estar solo y oculto. De ahí lo derivaron a Paraná”.

Y sigue: “De hecho el lunes, les llamó la atención a los concejales de Cambiemos, que él estaba bien, hablaba bien, se expresaba bien, pero cada tanto tenía la mirada perdida y se pasó casi toda la reunión tocándose la nariz y tomaba café y mate a la vez; infusiones típicas estimulantes”.

Estos audios fueron enviados de manera anónima a la redacción de ElDía, por lo que se presume que también fue acercada a medios colegas. De hecho, hasta se especuló con la posible publicación de un video que también estaría relacionado al tema.

En el segundo audio, se escucha que el señalado como autor de la “operación sobredosis” dice: “Tuvo una recaía con sobredosis y estaría de vuelta en la Terapia de Pronto, oculto, internado. Esa es la información”.

Finalmente, la tercera y última grabación expresa: “En la anterior oportunidad que él también estuvo de vacaciones un tiempo, también. Hasta me pasaron el nombre donde estuvo, pero ahora no lo recuerdo. Así que bueno, en manos de quién estamos ¿no?”.

La esfera pública y la privada

Según pudo investigar ElDía, los audios fueron enviados a través de WhatsApp a por lo menos dos personas cercanas al periodista señalado.

ElDía intentó comunicarse con el periodista señalado como autor de los audios, quien prefirió no hacer declaraciones debido a que no existe ninguna denuncia formal en su contra.

Además, ElDía se contactó con el abogado que asesoró al periodista de la oposición y reconoció que le aconsejó no reconocer ni decir nada, y además hizo hincapié en la protección de la vida privada y de las conversaciones íntimas.

De todos modos, con la circulación pública de las conversaciones, se estima que la Fiscalía actuará de oficio para avanzar con la denuncia radicada por el Intendente.

ElDía también consultó al intendente, Martín Piaggio, quien aseguró que en ningún momento nombró a nadie en Fiscalía y que sólo acercó un Facebook falso desde donde se viralizó la falaz internación.

Todo sigue en la Justicia

Luego de la difusión de los audios se enfrentarán dos posturas bien diferenciadas: por un lado la denuncia por el daño contra el honor, la difamación y el daño a la imagen de una persona pública, y por el otro, el límite difuso de lo privado cuando termina por hacerse público.

Argentina adhiere al Pacto San José de Costa Rica, donde se explica en su artículo 11, el alcance de la “protección de la honra y de la dignidad”.

En su articulado detalla: 1- “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

2°. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3°. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

En tanto, en la ley argentina, también se hace alusión al Derecho al Honor y lo definen como un bien jurídico tutelado. Ahora, será tiempo de que actúe la Justicia de Gualeguaychú.