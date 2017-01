“Operación sobredosis”: Navarro reconoció ser el autor del audio y denunció espionaje

ElDía dio a conocer el contenido de tres grabaciones que daban detalles de la falsa internación por sobredosis del intendente, Martín Piaggio. El caso que investiga la Justicia local sería una operación política y mediática. Las pruebas y las repercusiones.

Mónica Farabello

En la edición del miércoles 18 de enero, ElDía dio a conocer el contenido de tres audios, donde se escuchaba a un periodista relacionado al espacio de Cambiemos, donde explicaba detalles de la presunta internación del intendente, Martín Piaggio.

ElDía dio a conocer los detalles de los audios y consultó directamente al señalado como autor de una posible “movida política”.

La voz que se escucha en las grabaciones es la de Guillermo Navarro, actual encargado de prensa del bloque de Concejales de Cambiemos y del senador provincial, Nicolás Mattiauda, del mismo espacio político. A su vez, Navarro se desempeña como secretario de prensa del Carnaval del País, en la edición 2017.

La aceptación y el descargo

En una entrevista realizada en la redacción de ElDía, el periodista de la oposición expresó: “me entero por ustedes de la viralización de los audios. Evidentemente son mis audios, es mi voz, no puedo negarlo, pero lo que tengo que aclarar es que esos audios fueron enviados por mí en un ámbito público –no voy a especificar dónde- y en una red de wi- fi pública, a dos contactos amigos míos”.

Además, aclaró que “el comentario fue hecho en base a una información, que me reservo las dos fuentes, que me proporcionaron datos sobre lo que estaba ocurriendo con la persona involucrada en esos audios”, es decir, el propio intendente Piaggio.

En cuanto a los rumores que circulaban en las redes sociales sobre un posible escándalo que involucraría a un periodista, Navarro aclaró que leyó “comentarios acerca de un periodista, pero como no me han nombrado, nunca me hice cargo porque no inventé el tema. Simplemente como periodista reproduje la inquietud que me llegó, por lo tanto entiendo que desde esa red pública ha sido violada mi intimidad. Evidentemente han sido extraídos de una red pública”, exponiendo así el periodista un posible espionaje en sus dispositivos móviles.

Al respecto, ElDía consultó por una posible acción legal de su parte para investigar la hipótesis, a lo que Navarro respondió: “voy a averiguar qué se puede hacer, porque yo en ese ámbito trabajo todos los días y estoy todos los días conectado a esa red pública. Hablo con mucha gente por Whatsapp o chat, recibo y envío información a colegas, estoy en permanente contacto y por lo tanto voy a tener más recaudos y más cuidados porque yo me siento desprotegido y vulnerado”.

“No hay operación política”

Luego de escuchar los polémicos audios y de reconocer su voz en los mismos, aclaró que no existe ningún tipo de intencionalidad política en sus comentarios.

ElDía consultó sobre las versiones de una posible “operación política y de prensa que involucraría a Nicolás Mattiauda”. El descargo de Navarro fue rotundo: “De ninguna manera. Que yo trabaje circunstancialmente para Nicolás Mattiauda y para el bloque de concejales de Cambiemos, o que trabaje para el área de prensa del Carnaval, no tiene nada que ver. Son actividades profesionales”.

Además, reafirmó su postura y agregó: “Nadie me bajó línea ni me dijo lo que tenía que decir. No quiero que esto se interprete como que hay una operación política detrás; quiero que quede absolutamente claro”.

En sentido contrario, el periodista que actualmente trabaja para el espacio Cambiemos, apuntó: “del otro lado se habla de una operación política u opereta, pero del mismo modo yo puedo sospechar lo mismo. Yo trabajo circunstancialmente para el partido de la oposición; no soy militante, no estoy afiliado a ningún partido. Soy periodista; en 2001 trabajé para la Vice -gobernación de la Provincia, luego volví a los medios y ahora me vinculo nuevamente a la política. Entonces, también puedo sospechar que esto es una opereta política desde el otro lado”, sentenció.

El pedido de disculpas al Intendente

Guillermo Navarro se mostró sorprendido con la circulación de los audios y aclaró: “Si tengo que pedir disculpas públicas al Intendente o a quien haya sido afectado por los audios, lo haré. Insisto: no fue una cuestión de mala intención sino de reproducir una inquietud que me habían manifestado dos fuentes diferentes, por lo tanto no hay ninguna operación política”.

Al respecto detalló que “hubo dos personas que me lo contaron, pero también uno puede entender que esa información puede que no sea precisamente correcta, uno confía en la persona que se lo cuenta porque eran dos personas de diferentes ámbitos, pero también pudo haber sido un relato que se haya ido deformando popularmente y haya llegado deformado o no, a oídos de un periodista -como ocurre habitualmente- y nos basamos en un formato deformado y desde allí comenzamos a averiguar si se ajusta o no a la realidad”.

A pesar de reconocer ser el autor de los audios, Navarro opinó que no cree que este asunto vulnere su estabilidad laboral. “No creo que afecte mi trabajo porque estoy absolutamente convencido que siempre fui una persona honesta intelectualmente y en todo aspecto. Siempre que he cometido errores los he reconocido; siempre que he hecho algo que ha afectado a alguien he pedido disculpas”, dijo.

Asimismo, aclaró que las disculpas serán pedidas “siempre y cuando considere que el error fue involuntario. Acá no hubo malicia ni nada que sea generado de gusto. Insisto, a Martín Piaggio le pediré disculpas cuando lo cruce. Siempre me manejé así. Es una lástima que se haya armado esta bola de nieve por un audio que ha sido robado a través de una red pública”.

Las internas de la mala política

El uso anónimo de las redes sociales sumado a las internas políticas que van y vienen, han embarrado la cancha en medio de una acusación gravísima que involucra el supuesto mal estado de salud del Intendente.

Fue el mismo Piaggio quien salió a desmentir rotundamente cualquier tipo de relación con las drogas y denunció una operación política.

Desde Cambiemos señalaban una feroz interna peronista, donde intentaban ensuciar al Intendente. Desde el Frente para la Victoria señalaron a Cambiemos; mientras que en el joven partido político se habría disparado una importante disputa entre dos sectores que involucraría una gruesa suma de dinero que se habría utilizado en la campaña electoral. Se habla de un monto cercano al millón de pesos.

Además, en medio de acusaciones, hubo quienes intentaron sacar rédito económico a la circulación de los audios, ofreciéndolos a medios colegas a cambio de dinero. Cabe aclarar que ElDía los recibió de manera anónima y fueron enviados a través de un correo electrónico falso sin ninguna transacción económica mediante.

El contenido de los audios

ElDía accedió a las tres grabaciones donde se escuchan afirmaciones sobre la salud del intendente, Martín Piaggio.

En los audios se escucha una voz masculina diciendo: “Según tres fuentes que pude chequear y pudieron chequear dos de los concejales, el Intendente no estuvo en Córdoba (de vacaciones), estuvo internado en Paraná. Una versión dice en Paraná y otra versión dice en Puiggari, lo que no sería diferencia, pero sí coinciden en lo mismo: el Intendente entró por sobredosis al Hospital. Un profesional muy reconocido lo atendió; de ahí lo pasaron a la Terapia de Pronto y como la terapia de Pronto no está habilitada, pudo estar solo y oculto. De ahí lo derivaron a Paraná”.

Y sigue: “De hecho el lunes, les llamó la atención a los concejales de Cambiemos, que él estaba bien, hablaba bien, se expresaba bien, pero cada tanto tenía la mirada perdida y se pasó casi toda la reunión tocándose la nariz y tomaba café y mate a la vez; infusiones típicas estimulantes”.

Estos audios fueron enviados de manera anónima a la redacción de ElDía, por lo que se presume que también fue acercada a medios colegas. De hecho, hasta se especuló con la posible publicación de un video que también estaría relacionado al tema.

En el segundo audio, se escucha a Navarro diciendo: “Tuvo una recaída con sobredosis y estaría de vuelta en la Terapia de Pronto, oculto, internado. Esa es la información”.

Finalmente, la tercera y última grabación expresa: “En la anterior oportunidad que él también estuvo de vacaciones un tiempo, también. Hasta me pasaron el nombre donde estuvo, pero ahora no lo recuerdo. Así que bueno, en manos de quién estamos ¿no?”.