Operaron al hombre que se disparó en el rostro y esperan su evolución

Dos médicos cirujanos especialistas en cabeza y cuello llevaron adelante la intervención quirúrgica el jueves. Se le colocaron las prótesis para la reconstrucción facial y está alojado en sala común en el Hospital San Martín de Paraná, con custodia policial.

El sujeto de 57 años que a fines de julio se disparó en el rostro con una escopeta 12 mm cuando la Policía se presentó en la estancia La Mimosa de Costa Uruguay Sur para detenerlo por un caso de violencia de género, fue operado el jueves y su estado de salud mejoró notablemente tras su situación crítica.

Eduardo Elías, el director del Hospital San Martín de Paraná, a donde fue trasladado debido a su complejidad, confirmó a ElDía que el jueves llegaron las prótesis que se estaban esperando y pocas horas después fue operado por dos especialistas. “Se hizo la reconstrucción facial para darle una mejor calidad de vida, para pueda ingerir alimentos de forma propia”, indicó el médico sobre la reconstrucción del maxilar que se practicó, porque al dispararse se rompió toda la estructura ósea.

“Hoy está bien, está estable, está lúcido, no está en terapia porque la cirugía anduvo muy bien y ahora sólo resta esperar la evolución postquirúrgica. Las condiciones médicas son favorables. Está con custodia policial por una cuestión legal”, agregó.

El baleado tiene una gastrotomía, una sonda que le llega al estómago. No tiene una alimentación a través de la vía oral, de deglución habitual, porque “todo eso fue bloqueado por el disparo”. Para la reconstrucción se utilizaron placas que se le fueron dando forma al rostro para generar un simulacro de los maxilares. En este caso se usaron prótesis que se le solicitaron a la obra social a la cual pertenece. Estuvimos un tiempo de espera que no fue prolongado y cuando llegaron fue operado”, manifestó Elías.

“Lo importante es el trabajo intraquirófano que el cirujano pueda hacer para darle una reconstrucción lo más fisiológicamente posible para mejorar su calidad de vida futura”, expresó el Director y explicó que ahora habrá que esperar por su evolución. “Al utilizar placas hay posibilidades de infección. Una placa que se infecta es una placa que complica, porque casi obliga a retirarla. Son muy pocas las veces que podemos lograr tratamientos con antibiótico que elimine infecciones, así que la infección es uno de los elementos a sortear, pero son cirugías que tienen éxito, que generalmente tienen buen pronóstico”.

Elías explicó que sufrió “una lesión importante, que genera una colonización de gérmenes, el paciente lleva varios días internado en el hospital, está colonizado por gérmenes intrahospitalarios, son muchos los factores que hay que tener presente. Hay que darle tiempo a la cicatrización y a la rehabilitación motora, hay que trabajar con el sistema de deglución porque durante mucho tiempo fue inhibido por la lesión”.

Aseguró que el paciente no tiene afectada la visión y no lesionó el sistema nervioso central. “Tiene un buen pronóstico aunque por el momento es difícil estimar un alta médica, porque si no tiene complicaciones los tiempos son mucho más cortos, pero si hay una infección los tiempos serán otros”, opinó Elías.

El hombre era el encargado de la estancia La Mimosa, en Costa Uruguay Sur. El sábado 23 de julio por la tarde llegó la Policía con una orden de detención y allanamiento para la vivienda que compartía con su familia, por una denuncia de violencia de género que había realizado su pareja un día antes, con la que tiene una hija en común.

Cuando los uniformados, acompañados del delegado judicial, le informaron sobre el procedimiento al hombre, les solicitó permiso para estacionar su vehículo dentro de un galpón. El sujeto no se había mostrado reacio hasta ese momento, e incluso estaba predispuesto a acompañar a los policías, por lo cual nadie se imaginó cuál sería el desenlace. En un descuido de los efectivos, se disparó con una escopeta 12 mm y sufrió estallido de macizo facial. Los perdigones de plomo ingresaron por el mentón en manera ascendente, destruyendo los huesos del maxilar inferior.