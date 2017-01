Osky sobre la tragedia: “Travesti no es mala palabra, era un hombre y una chica trans”

El representante cultural de Gualeguaychú, Osky Beigdeber, opinó sobre la discusión generada en torno al título de ElDía online “un hombre y una travesti murieron en el auto que cayó al río”. Dijo que no es una mala palabra y que la carga está puesta en quien lee.

Mónica Farabello

“Uno tiene que llevar con orgullo lo que uno es. La chica travesti o la persona trans lo lleva con orgullo”, comenzó a explicar Osky, quien fue consultado por ElDía para aclarar sobre el uso de las palabras, su carga emotiva y la discriminación implícita en el vocabulario.

Beigdeber fue destacado meses atrás como representante cultural de Gualeguaychú. Fue por su lucha por la igualdad y promotor de la diversidad.

En diálogo con ElDía dijo que “es un tema difícil, porque la palabra travesti está relacionada con prostitución, pero en realidad, es una chica trans. En mi opinión, no estoy de acuerdo con que en el documento se le ponga ‘mujer’, porque es una chica trans, no es una mujer”.

En cuanto al debate generado por el título de la página web de ElDía, Osky resaltó que “es positiva la reacción de la gente, porque nos habla sobre cómo hemos crecido en la defensa de las minorías, lo que pasa, es que nos vamos a los excesos”, y agregó que “lo que hace la noticia es no ocultar una realidad: era una chica trans, pero la gente está susceptible con estos temas”.

“No es mala palabra”

Durante el operativo, un oficial de policía aseguró que las víctimas eran “dos hombres: uno vestido con prendas de mujer”. Sin dudas, esto generó impacto, por lo extemporáneo del lenguaje.

El referente de la lucha por la diversidad y la no discriminación, explicó que “travesti se convirtió durante años en mala palabra. Y no tendría que ser así, porque es una chica travesti”.

“La persona trans lo lleva con orgullo y no se siente discriminado por eso. Me parece que el error está en la gente que tal vez quiera defender a una minoría y está errónea en ese tema”.

Identidad de género

Osky explicó que “travesti no debe asociarse a lo sexual, sino a la identidad. Me parece que la información necesita decir que era una chica diferente; que no era una chica, mujer. Se está informando a la gente”.

Además, dijo que “si hay un accidente y se dice ‘dos personas o un hombre y una mujer, y luego en la morgue los médicos encuentran dos cuerpos masculinos no van a entender nada. Ese es el problema”.

En Argentina, rige la Ley Nº 26.743 de Identidad de Género. Fue sancionada y promulgada en 2012. Allí se manifiesta que “toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género; al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad y en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada”.

La carga lingüística de quien lee

Muchas son las palabras que generan impacto negativo. Fue Roberto Fontanarrosa quien se cuestionó: “¿por qué son malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? ¿Son de mala calidad, y cuando uno las pronuncia se deterioran? ¿Quién las define como malas palabras? Tal vez al marginarlas, nosotros las hemos convertido en malas”.

“Un argentino murió en Brasil”, no causa ningún impacto, pero sí lo haría: “Mataron a un paraguayo” ¿Por qué? ¿Si se trata de dos nacionalidades utilizadas en un título policial?

“Un hombre y una mujer mueren en accidente vial”, no causaría ninguna discusión acerca de si es necesario o no especificar que eran de distinto sexo; pero horroriza pensar en distinguir a un hombre de una chica trans. ¿Es necesario? ¡Cuestionarán los lectores! ¡Si se trata de dos personas! Claro que sí. Y también se trata de dos personas cuando muere un hombre y una mujer. Entonces, ¿cuál es la carga cultural y de prejuicio que nosotros mismos les ponemos a las palabras?

“En este mundo ya no existen dos sexos”

La lingüista Adriana Gigena, explicó que “hay textos que tienen la carga cultural que cada uno le dé. Me pregunto si la persona fallecida hubiera leído: “Dos hombres aparecieron muertos”. Entonces, debemos pensar en las elecciones de vida que hacen las personas; es una persona que ha adoptado una identidad”.

Además, explicó que “la comunidad homosexual habla de ‘una travesti’, entonces me parece natural mostrar que no era un hombre y una mujer, ni tampoco dos hombres. Era un hombre y una travesti. Hay que aceptar que hoy en día ya no hay más dos géneros. Este es el mundo occidental en el que vivimos”.

“La carga subjetiva que le pone cada uno, es responsabilidad de cada uno”, concluyó.