Pampita y Pico Mónaco, de vacaciones en Punta del Este

Tras pasar la Navidad con sus hijos, la modelo partió rumbo a Uruguay para descansar con su novio.

Fue el personaje del año. Entre romances, escándalos, devoluciones picantes en el Bailando y bailes sexies con amigas, Pampita (38) dejó de ser la chica de portada para pasar a ser una mujer real, que hoy vive un apasionado noviazgo con Pico Mónaco (32). Y que tras un año intenso de trabajo, disfruta de unas vacaciones junto a su amor.

Depués de pasar la Navidad con sus hijos Bautista (8), Beltrán (4), Benicio (2), la modelo dejó a los chicos al cuidado de Benjamín Vicuña, como habían acordado previamente, y viajó el 25 de diciembre a Punta del Este, acompañada de su novio tenista. Con él, aprovechará pasar todo enero a solas, para sellar a fuego todos los recuerdos que vendrán a su mente cuando comience la etapa más difícil del noviazgo: la del amor a distancia.

Así lo dejaba en claro Carolina días atrás en Los Ángeles de la Mañana, cuando fue indagada sobre la posibilidad de vivir bajo el mismo techo con Pico: “Ahora vamos a pasar unas vacaciones juntos, solos, porque a mí no me tocan los chicos en enero. Ya después todo febrero no nos vemos porque él empieza la pretemporada. Después en marzo Pico empieza a viajar otra vez porque tiene que ir a Miami, Houston… así que falta para una cosa así. Los dos tenemos nuestras ocupaciones… así que para convivir, falta”, reveló.

En su segundo día en la costa uruguaya, la parejita disfrutó de un rico almuerzo, que incluyó pizzas, en un coqueto restaurante ubicado en José Ignacio (¡donde, por poco, se cruzan a Nacho Viale!) y no faltó oportunidad para darse tiernos besos y abrazos, tal como reflejan las fotos exclusivas de Ciudad.com.

Antes del atardecer, Carolina Ardohain -quien se lució en un mono corto color rojo furioso- y Pico Mónaco hicieron algunas compras, de cara a un 2017 que recibirán juntos. Y enamorados.