Pampita se cruzó con Ángela Torres y después con Moria Casán

Ángela Torres y Facundo Insúa fueron la segunda pareja de la noche del lunes al compás de “El ritmo no perdona” de Daddy Yankee,.

A la hora de las devoluciones, Pampita castigó lo mostrado por la joven: “A mí no me gustó nada. Se perdieron en algunos pasos y no hubo erotismo”.

Torres respondió que no se sentía cómoda con ese ritmo y ahí la modelo estalló: “Y bueno, si este ritmo no te acomoda tenés que hacerte cargo del puntaje, no a todos los participantes les gusta perrear y sin embargo vienen y perrean, sino van a estar sentenciados, entonces hay que ver ahí tu compromiso con este ritmo, también”.

“Estoy de acuerdo con lo que decís, me la banco si tengo que bailar de nuevo, sólo estoy dando mi opinión”, respondió la actriz. Y como si esto fuera poco, luego se metió Moria Casán y discutió con su compañera de jurado.

