Panozzo: “en la mesa de debate estará el Gobierno, los gremios, los padres y los alumnos”

Así adelantó el titular de Educación de la provincia, José Luis Panozzo, en diálogo con ElDía. “Nosotros estamos dispuestos a abrir ese debate, porque nos va a posicionar en qué educación queremos como política de Estado en el futuro”, afirmó.

Estela Gigena

El presidente del Consejo General de Educación (CGE) estuvo el viernes en Gualeguaychú, donde hizo entrega del pase a planta permanente a 15 trabajadores de su área, pertenecientes al Departamento Gualeguaychú.

El acto se desarrolló por la mañana, en el salón del Concejo Deliberante. En la calle esperaban a Panozzo los docentes agremiados en Agmer con pancartas y bombos. El funcionario llegó sobre el horario anunciado y ni bien bajó del automóvil que lo trasladó hasta la Municipalidad, se dirigió directamente al encuentro de los gremialistas. Cuando los dirigentes sindicales salieron del asombro que les causó la actitud dialoguista de Panozzo, le plantearon sus inquietudes, resumidas en un petitorio.

Posteriormente, el funcionario dialogó con ElDía sobre el encuentro que recién había mantenido. “Este gobierno ha demostrado vocación de diálogo y aún en los disensos ha podido lograr consensos. Desde el año 2012 está formada la comisión para la revisión de la norma concursal, la Resolución 1000. Después del año 2012, la semana pasada hemos logrado acuerdo paritario con los sindicatos. Hemos logrado firmar el primer acuerdo de la revisión de esta resolución, que es la modificación del título 4º del artículo 129 – que habla de los ascensos para cargos directivos del nivel secundario. Y estamos apostando a que en los próximos días podamos firmar el acuerdo de reformulación del título tres, que nos va a permitir concursar en la Provincia de Entre Ríos: nivel inicial, nivel primario, cargos de maestro, directores de personal único y hasta cuarta categoría, a partir del mes de octubre, para que cientos de trabajadores de la educación logren la estabilidad. A diferencia de otros organismos a nivel nacional, nosotros hoy estamos pasando a planta permanente a 198 trabajadores. Esto tiene que ver no sólo con el presente sino también con el futuro. Lograr hoy una estabilidad laboral. Por otra parte, estamos distribuyendo a lo largo y a lo ancho de la Provincia, a los 17 Departamentos, material bibliográfico. Esto significa que lejos de un achique hay una gran apuesta por parte del gobernador (Gustavo) Bordet por la educación, que es el pilar fundamental del desarrollo de nuestros pueblos. No somos hipócritas y sabemos que falta muchísimo, pero estamos trabajando todos los días para mejorar la calidad educativa. Por eso estamos trabajando en lo que son los institutos de formación docente, lo que es el nivel inicial. Y en esto hay una fuerte articulación con los distintos organismos, con los legisladores de este Departamento.

- Uno de los reclamos del gremio es respecto a los docentes de las escuelas Nina. ¿Hay respuesta?

– Si. En los próximos días va a haber creación de nuevos cargos de escuelas NINA en la Provincia de Entre Ríos. Hoy tenemos 117 y se van a incorporar dos escuelas más. En los próximos días vamos a comenzar con la jornada extendida en el nivel secundario. Por eso celebro también la iniciativa de que uno de los pocos lugares es Gualeguaychú que tiene el trabajo de las carrozas, que aprovecho para adelantarle que voy a venir a ver el Desfile. Es a eso a lo que queremos llegar ¿Qué significan las carrozas? Nada más ni nada menos que durante todo el año poder recuperar valores que hemos perdido en la sociedad: de solidaridad, de amistad, de compañerismo, y que los chicos estén contenidos. Si no están en el galpón soldando, haciendo flores y demás, los tenemos en la plaza, seguramente tentados en fumar un porro o de consumir sustancias, que es lo que hoy tenemos y no queremos. Por eso la jornada extendida en la escuela secundaria tiene que ver con tener a los chicos la mayor cantidad de tiempo posible en las escuelas y que estén ocupados. Es ahí donde se nos va nuestro mayor esfuerzo, que también podamos prepararlos para que puedan seguir sus estudios superiores y para que puedan enfrentar este mundo adverso. Pero hoy tenemos la obligación indelegable desde el Estado de trabajar en lo que es educación. Y estamos en el presupuesto 2017 incorporando nuevos cargos, nuevas escuelas, nuevos edificios en la Provincia de Entre Ríos.

- Si las cifras de AGMER son reales, el acatamiento a las jornadas de paro provincial y la adhesión al paro nacional fue muy alto. ¿Qué es lo que reclama el gremio? ¿Cuál es la respuesta que está dando el gobierno?

– Somos un gobierno provincial y un gobierno nacional. Hay un gobierno nacional que ha hecho algunos ajustes. Fíjese que la Provincia de Entre Ríos este año todavía no ha recibido fondos para el Programa de Capacitación Docente. Entre Ríos ha sido la única provincia con recursos propios que en el mes de abril dio comienzo a la PNPP, porque eran muchos trabajadores que se hubiesen quedado sin su fuente laboral. Nosotros lo hemos hecho. Por eso digo que hay una decisión del gobernador Bordet de apostar a la educación. Hay un llamado a licitación desde la web para la compra mobiliario escolar por 15 millones de pesos. Muy cerca de aquí había una demanda permanente, que es el tema de las lanchas en el Departamento Islas. Estuve el viernes pasado en Islas. Todas están funcionando después de muchísimos años. Y nosotros, el 29 de febrero, hemos comprado los motores que faltaban para estas lanchas con una inversión de 829 mil pesos, que fueron pagados, y hoy las lanchas están funcionando, más allá de lo que han provocado las inundaciones, el desastre y demás. Hoy tenemos 169 escuelas por 39 millones de pesos en refacciones para ponerlas en condiciones.

DOCENTES Y SALARIOS

- ¿Entonces los docentes se refieren sólo a la cuestión salarial?

– Si. Y en esto también quiero ser muy claro. El gobierno ha hecho un esfuerzo. El aumento era siempre a partir del mes de marzo. Este año Bordet decidió que sea a partir del mes de febrero. Se ha dado en algunos tramos hasta el 42 % de aumento, que es un promedio del 37 %. Cuando en los municipios, en una empresa privada o en el resto de los trabajadores del Estado estamos en un 24- 28 un 30%. ¿Alcanza el sueldo? Y, no. Porque hubo una escalada inflacionaria en el último tiempo que hizo que el salario tenga un deterioro. Esta es la realidad. Ahora, en el marco de la responsabilidad, nosotros queremos que lleguen los primeros días del mes y que estén los recursos para pagar los sueldos. Sería una irresponsabilidad del gobierno dar un aumento que después no se pueda pagar. Por eso, también nosotros reconocemos que el gobierno nacional enviará el 3 % de la coparticipación, que está dividido. Ese 3 % ronda los 789 millones al año. Pero no nos olvidemos que también la Provincia ha dejado de recibir fondos por distintas medidas que se han tomado desde la Nación. Digo, no compensa ese 3 % que va a ingresar y que es real, a lo que la Provincia deja de recibir en concepto de otros montos que venían permanentemente.

- ¿El diálogo continúa pesar de los paros?

– Nosotros estamos dispuestos a sentarnos cuantas veces sea necesario a una mesa a discutir, y en ese marco, poder ir arrimando consensos. Fíjese que se logró el aumento desde el mes de febrero y había una diferencia del sueldo de los equipos directivos con respecto al secundario que estaba en un 60 %. Nosotros lo hemos elevado al 80 %. Entonces, hay medidas concretas. Falta,

por supuesto que falta. Y para eso estamos, para seguir trabajando en ese sentido.

- Los padres se quejan porque los chicos están perdiendo muchos días de clase por los paros y aún resta medio año…

– Es lo que nosotros también queremos discutir. Nosotros, como Consejo General de Educación tenemos destinatarios. No es sólo atender a los docentes, que se entienda bien. Nosotros estamos para atenderlos, pero nuestros destinatarios son los alumnos. Y hoy queremos sentarnos a esa mesa, porque entendemos que en esa mesa tiene que estar el sindicato- legítimo representante de los trabajadores -, el Gobierno – con la responsabilidad indelegable -, pero tenemos que escuchar a los padres y a los alumnos también. Nosotros estamos dispuestos a abrir ese debate porque eso va a posicionar qué educación queremos como política de Estado en el futuro. Hemos estado en una reunión importante en el Departamento Colón. Una experiencia con intendentes, legisladores, sindicatos y el Gobierno. No tenemos miedo al debate, todos tenemos algo que ver, todos somos responsables. No nos sacamos la responsabilidad; también hay otros sectores que tienen una responsabilidad y la tienen que asumir en algún momento. Por eso estamos dispuestos a trabajar de esta manera.