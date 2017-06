París en alerta: balean a un hombre que quiso atacar a un policía en Notre Dame

El desconocido intentó golpear con un martillo al oficial. Debido a los atentados de los últimos días, las autoridades avalúan si fue o no un ataque terrorista. 900 personas había dentro de la legendaria catedral que quedaron atrapadas luego de que la policía cercara el área.

Un hombre atacó el martes por la tarde con un martillo a un policía antes de ser neutralizado por un disparo frente a la catedral Notre-Dame de París, informaron las autoridades. Aún no se sabe si el agresor murió o resultó herido. Según medios franceses recibió un tiro en el pecho.

Las personas que estaban dentro de la iglesia, unas 900, aún no podían salir, y la prefectura de policía de la capital francesa pidió por Twitter que la población evite el lugar, donde hay “un procedimiento en marcha”.

“Están tranquilos, le explicamos la situación y estamos esperando poder salir”, indicó a la TV BFM una vocera de la diócesis encargada de la comunicación que se encuentra también dentro de la iglesia.

Las fuerzas de seguridad acordonaron el área que rodea a la famosa catedral. Y están registrando el barrio de la ile de la Cité, en pleno centro de París, en búsqueda de cómplices del atacante.

