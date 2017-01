Párrafos multidimensionales para la grieta fértil

Cuando Botnia UPM vino a unirnos en lucha a los gualeguaychense,s los planteos sobre los caminos a seguir eran un abanico que iba desde no usar más papel, al corte del puente, a cortarle la entrada a los camiones en Botnia UPM y muchas opciones más.

Alejo Simón

Opinión

Es multidimensional, no hace falta aclarar que dentro de la sociedad hay muchas posiciones encontradas, algunas dominantes otras delirantes, sin que siempre podamos atrapar en una punta u otra el criterio más criterioso y es más fácil cuando la amenaza está del otro lado del rio, cuando la persecuta es entre nosotros puede ser más difícil de procesar, sin olvidar nuestro reciente pasado de violencia, intacto en las ideas de muchos.

Claro que si no usamos más papel no hay más papeleras pero el papel es cultura nuestra desde siglos, decir no uso más y empezar con una nueva tecnología no es soplar y hacer botellas, y no es imposible aunque de manera masiva tengo que aceptar que hoy estamos lejos.

Los paradigmas que reproducimos están metidos en la escena que nos sostiene y el que la amenace amenaza mi vida. En ese sentido Botnia UPM era el monstruo más temible y éramos nosotros también.

En la mátrix económica mundial no somos Botnia, somos el tercer mundo que ofrece materias primas, legislaciones y necesidad de capitales para que vengan a hacer lo que el primer mundo ya no puede soportar… nadie serrucha la rama en la que está sentado, si acepta lo que está haciendo.

En los relatos históricos que nos trajeron a nuestra realidad gualeguaychense, para orgullo de algunos e indignación de otros somos bastante europeos, ese bastante europeos es también decir que somos una civilización que desde hace más de 10.000 años a desertificado los lugares que eligió para vivir, Inglaterra, como ejemplo, solo conserva el 15 % de su monte y al que toque una rama lo serruchan, si se me permite el humor.

Hemos vivido gracias a nuestros paisanos y el suelo que pisan (quiero decir gente de este territorio de origen diverso) y a una lista de saberes multicultural, donde los saberes sobreviven de generación en generación por ser eficientes a la hora de resolver los problemas de la existencia. Lo que ahora está en juego es el futuro de muchas especies y esto es por la acción del hombre que perdió la perspectiva de la armonía con la naturaleza, el saber eficiente es tener dinero, con eso podes solucionar tu vida y si actúas sin conciencia, y del otro lado de la cadena que mueve el dinero, no hay leyes que neutralicen ese impacto, lo que sucede es que amenazas tu vida con tus propios actos (sic).

Gualeguaychú empieza a hilar más fino en cuestiones ambientales y se presentó la amenaza de conflicto de la Reserva Las piedras con el Colegio Agrotécnico. La situación legal que los unía expiró y el municipio se define acorde a la emergencia ambiental del hoy, una reserva es un santuario, es un bastión de vida del cual dependemos mucho más de lo que la mayoría de las personas puede hacer consiente en su cotidianidad, es primordial que el estado nos avise, nos eduque y nos cuide, cuidando espacios discontinuos a las lógicas insensibles del mercado que domina la vida de las personas.

El paradigma del progreso está amenazando seriamente al planeta y el progreso somos nosotros, en este caso y tantos otros necesitamos que el estado sea bastión, que nos haga creer en un futuro con pedazos cada vez más grandes de naturaleza como dios la trajo al mundo.

El municipio pidió la restitución del predio cedido en comodato y el agro le pidió 6 meses para devolver las tierras y así la reserva recupera una parte y se expande, revirtiendo así lógicas que como sociedad necesitamos revertir.

Es para festejar. Si se vuelve tendencia sostenida, todo el año es carnaval.

Gualeguaychú. Ciudad de los poetas.