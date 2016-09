Paulina Pérez Fortunato recuerda: “fue un caos, perdí parte de mi adolescencia”

A 25 años del accidente que conmovió a Gualeguaychú, su protagonista habló con ElDía. Recordó cuando su pierna fue casi amputada por un balcón y los tres años posteriores: internaciones, operaciones y una adolescencia con dolor.

Mónica Farabello

El gravísimo accidente generó conmoción en la ciudad. Ocurrió el día del estudiante de 1991. Paulina Pérez Fortunato tenía apenas 16 años y ese día celebraba su cumpleaños en medio del paseo.

“Donde estaba mi pierna, estaba la cabeza de una compañera, le hubiera podido tocar a cualquiera, pero se hubiera podido evitar”, reflexiona al charlar del tema.

Sin dudas, la noticia del accidente de los alumnos de la escuela María América Barbosa le removió todos los recuerdos: “Al principio eran todos ‘No’: no vas a volver a correr, no vas a poder apoyar la pierna nunca más y con eso me enfrenté a los 16 años”, contó Paulina a ElDía.

“Me arrancó la pierna”

El relato es desgarrador y con todos los detalles. Es que Paulina en ningún momento se desmayó y recuerda absolutamente todo.

La tragedia en primera persona: “Volvíamos del paseo del estudiante, y como era tradicional, desde la época en que lo hacían mis padres, íbamos desde el colegio hasta el campo donde hacíamos el paseo, pasábamos el día ahí y volvíamos nuevamente en el camión. Hacíamos una caravana junto a todos los colegios. Éramos aproximadamente 200 chicos subidos a la jaula del camión; ingresábamos por Primera Junta y después hacíamos un recorrido por las calles principales de la ciudad: por 25 de Mayo y por Urquiza y después íbamos al baile del estudiante.

El día de mi accidente, entramos por 25 de Mayo, y cuando doblamos en la esquina de San José -desconozco el motivo de la maniobra- pero se engancha la jaula con un balcón y ahí se produce la amputación de mi pierna (a la altura de la rodilla). Por suerte quedó prendida por un pedacito de piel y me pudieron tratar”.

En cuanto a ese instante, Paulina recordó que “fue algo muy caótico, no solamente para mí, porque los chicos que estaban al lado mío sufrieron una crisis por todo lo que vivieron; fue un momento muy impactante y con mucha sangre. Los chicos corrían de un camión a otro. Fue realmente caótico”.

La adolescencia, las operaciones y el ponerse de pie

Paulina Pérez Fortunato acompañada de un gran equipo médico, luchaban para que la adolescente no pierda su pierna. Fue internada el primer año en Gualeguaychú; luego estuvo tres meses internada en Buenos Aires; el tercer año la volvieron a internar por otro tipo de operaciones.

“Recuerdo absolutamente todo el accidente. Recuerdo a mis médicos de cabecera que me recibieron; también tengo la imagen de un hombre grande que fue el que me bajó del camión. Después yo me preguntaba ‘cómo fue que hizo para subir’…y creo que fue por la desesperación. También recuerdo a una mamá que me llevó; y cada momento hasta la llegada al Hospital, que fue otra odisea porque era un día donde estaban las calles llenas de gente”.

A 25 años de aquellos trágicos momentos, Paulina cuenta que en la época de su juventud, donde todas las chicas salían a bailar, ella estaba internada, al punto que a su viaje a Bariloche tuvo que ir con muletas. “Hoy esto se puede evitar y disfrutar como corresponde. No modifica en nada el paseo en sí y nadie tiene que correr riesgos”, opinó.

El shock de la noticia repetida

“Cuando vi la noticia de los chicos de la escuela Barbosa, pensaba en cómo en un segundo las cosas se pueden llegar a modificar”, reflexionó. “Hay que entender que no importa si estamos a dos días del paseo o a una hora de arrancar. Una buena decisión a tiempo, puede revertir un accidente y salvar una vida. Esto no es un capricho, sino una forma de querer a nuestros chicos, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los hijos de nuestros amigos. Por conservar una tradición, no se puede poner en riesgo a nadie. Hay accidentes que se pueden evitar, porque si pasó una vez puede volver a ocurrir y hay que tomar medidas”, aseguró Paulina, 25 años después.

El caso en los medios

El trágico accidente ocupó las portadas de los medios gráficos, horas de radio y televisión. Los medios provinciales y hasta nacionales tomaron la noticia.