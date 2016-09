Pelucas de Esperanza tendrá su nuevo taller y estará presente en la Expo Sur

Por el término de tres meses, la Municipalidad les pagará el alquiler del nuevo taller. Mientras tanto, esperan que se concrete el trámite de la personería jurídica para terminar de constituirse como ONG. Además, tendrán su stand en la Expo Rural para mostrar el trabajo que realizan.

Desde el 2010 que trabajan confeccionando pelucas para mujeres y niñas que padecen de cáncer. Su lucha se convirtió en bandera de muchísimas personas que no dudaron en acercarse y brindar su trabajo ad honorem.

Ahora, las chicas de Pelucas de Esperanza, siguen avanzando en uno de los objetivos más deseados: poder montar su propio taller de confección para trabajar con toda la dedicación.

Su fundadora, Evangelina García Blanco, conversó con ElDía y contó los detalles de cómo lograron alcanzar esta meta.

El nuevo taller de Pelucas de Esperanza funcionará en calle Montevideo casi San Martín. Evangelina contó que “al lugar se lo alquilamos a un matrimonio; yo los rastreé hasta que los encontré y les conté para qué lo estábamos necesitando con urgencia”.

Respecto a los costos de acceder al local, Evangelina explicó que “el monto es accesible, pero nosotros estamos recibiendo ayuda hasta que terminemos el trámite de la personería jurídica; entonces estamos recibiendo la ayuda del Municipio, que en principio es por tres meses y ojalá que el trámite salga antes”.

“Somos una ONG”

Así lo confirmó Evangelina García Blanco, quien indicó que ya tienen el trámite iniciado y “ya nos pueden llamar como una ONG y podemos recibir donaciones y la ayuda de la gente”.

En cuanto a los inicios, contó que comenzaron en “2010 y entre las donaciones y lo que nosotros hemos realizado, llevamos entregando 350 pelucas en todo el país”.

Además, resaltó la buena noticia de su participación en la “Expo Rural; ellos nos van a ceder un porcentaje de las entradas que vendamos. Ahora estamos en Perón 96 y las tenemos a 50 pesos: sirven para los dos días de la Expo”.

Para su participación, les cedieron una parcela donde montarán su stand y podrán dar a conocer el trabajo que realiza.

Podés colaborar

“En este momento lo que estamos necesitando son cabezas de goma para hacer implantes de pelo; son ‘cabezas multidiferencial’, son muy parecidas a las de práctica de peluquería que también nos sirven, por lo que si alguien que estudió peluquería ya no la usa, nosotros la podemos rapar y usar para implantar pelo”, explicó Evangelina García Blanco.

En tanto, indicaron que en la Expo Sur tendrán tres peluqueras trabajando ad honorem y cortando el cabello para que pueda ser utilizado para la confección de nuevas pelucas. “Tienen que medir como mínimo 15 centímetros para que nosotros podamos reutilizarlo”, explicó.

“También vamos a estar mostrando en el mismo stand cómo nosotros confeccionamos nuestras pelucas para que la gente vea nuestra labor y también vamos a estar sumando socios. El costo mensual es de 20 pesos y pueden pagar por medio año o el año completo”, dijo Evangelina.

Para conocer más sobre este trabajo solidario, podés contactarlas a través de Faceoobk: “Pelucas de Esperanza Gualeguaychu Suc. Central” o acercarte a su stand en la Rural el 9, 10 y 11 de septiembre.

La alegría en las redes

“Conseguimos lugar. Mi lucha no fue en vano. Feliz y gracias a esa gente que no pudo decirme No. Vamos Pelucas de Esperanza”, escribió Evangelina en su muro.

Además, en la página de la ONG, expresaron: “Hola gente linda. Tengo entradas a la venta para la Expo Rural. Su costo es de $50 que servirá para dos días: sábado y domingo. Nos estarían ayudando con su compra. Ya están disponibles en Perón 96

Horarios 9 a 11 y de 15 a 19 horas.