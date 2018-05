Guastavino, tras la reunión con Macri: “En momentos de tensión es importante que respaldemos”

Afirmó que “ante la tensión e incertidumbre que existe por la cuestión financiera hubo manifestaciones claras de respaldo de la gobernabilidad e institucionalidad del país”.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio de la Plaza) Guastavino mencionó que la reunión con Macri “fue una convocatoria que se hizo a los presidentes de bloques del Senado donde el Presidente estuvo acompañado del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio” y explicó el motivo del encuentro: “Todos los presidentes de bloque que participaron en la reunión, ante la tensión e incertidumbre que existe por la cuestión financiera hubo manifestaciones claras de respaldo de la gobernabilidad e institucionalidad en un momento difícil que está viviendo el país”.

“Ninguna de las metas que se plantearon se han cumplido y hay una gran pérdida de confianza, se vienen situaciones de mucha preocupación, hoy es un día muy complejo por el vencimiento de las Lebacs, ayer también hubo tensión con el dólar que llegó a 25,50 y hay un incertidumbre hacia adelante. También el INDEC hoy va a informar cual ha sido la inflación de abril, está el tema de las tarifas y la ley que aprobó Diputados y que mañana se comenzará a tratar en el Senado. Ante todo eso se ve preocupación, incertidumbre y alguna confusión en algunos funcionarios del gobierno”.

Aclaró que “no se habló del tema de la inflación ni de las tarifas porque no era el momento de debatir algunas cuestiones, simplemente fue un acto para expresar el respaldo institucional de los distintos bloques que componen el Senado”.

Respecto del respaldo institucional, sostuvo que “el gobierno siempre lo ha tenido, a pesar de los costos políticos que se pueden haber pagado, como fue el pacto fiscal que firmaron los gobernadores y que se acompañó desde el Congreso” pero de todos modos reiteró que “teníamos que colaborar en señales que hay que dar sobre todo al exterior, de la fortaleza institucional que tiene la Argentina y era importante que concurramos a la reunión para mostrar ese respaldo pero esto no quiere decir que se acompañe la decisión de ir al Fondo o que se compartan las políticas de Estado que se están llevando adelante desde este gobierno”.

“Es claro que somos parte de la oposición, que no co-gobernamos, pero que en momentos de tensión es importante que respaldemos”, evaluó.

Además, aseveró que “no tiene por qué el Congreso decir algo respecto al acuerdo con el Fondo. La ley de administración financiera deja claramente establecido que es potestad del Poder Ejecutivo tomar créditos de los organismos internacionales que crea necesarios, entre ellos el FMI, y no es necesario que pase por el Congreso la determinación que ha tomado el gobierno de ir a un contraer un préstamo del Fondo Monetario”.

Pese a este contexto económico y social, Guastavino aseguró que “las condiciones que se viven ahora no son las mismas que las del 2001, y no hay nada ninguna posibilidad de que pueda suceder algo semejante a lo sucedido en aquellos años tan negros y no hay nada que haga suponer que se puede repetir una crisis de tal magnitud”.

No obstante ello, advirtió que “si se sigue por este camino que se está haciendo muy difícil de sobrellevar, sobre todo para los trabajadores, los sectores populares y la clase media.