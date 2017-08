Perdió la billetera y la Policía se la devolvió

Un hecho que no debería tomar trascendencia, que debería ser tomado como algo lógico, es noticia por los tiempos que corren, lamentablemente porque la institución policial es muchas veces bastardeada por algunos malos ejemplos en distintos puntos del país.

Pero ahora hay que destacar algo positivo y que sucedió en Pueblo General Belgrano con el personal de la Comisaría Quinta. Kenia Benedetti, vecina de la localidad, publicó en su muro de Facebook algo que le ocurrió y que afortunadamente pudo solucionar.

“En el día de San Cayetano, me siento feliz por poder destacar una gran acción de los agentes de la comisaría 5ta. de Pueblo General Belgrano, lugar que pude elegir para vivir y me hace tanto bien!!! tanto a mi como a mi familia. Hoy salí temprano en mi auto y olvidé la billetera con todas las tarjetas, documentos y plata en el techo del mismo, y al andar se me cayó sin percibirlo. La misma fue encontrada por el Suboficial Ppal BIAVASCHI SERGIO, y el Cabo 1ero CHESINI LUCAS, quienes inmediatamente me avisaron y devolvieron”, escribió la mujer.

“El mundo necesita más gente así que no solo hace lo que corresponde a su cargo, sino que lo hace con eficiencia y honestidad, valores que parecieran fuera de moda”, finalizó.