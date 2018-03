Un perro recibió tres disparos al salvar la vida de su dueño en un asalto

El joven de 16 años se encontraba solo en su casa cuando ladrones entraron a robar y atacaron al animal. “Si no fuera por Rex, hoy no estaría aquí contándoles esta historia”, dijo el chico.

Un pastor alemán de dos años le salvó la vida a su dueño de 16 años cuando ladrones irrumpieron en su casa armados para robar.

Todo sucedió el pasado miércoles 21 de febrero en Des Moines, Washington. Mercado se encontraba solo en casa con Rex, su perro, cuando escuchó a varias personas entrar en su casa.

“Si no fuera por Rex, hoy no estaría aquí contándoles esta historia”, dijo el joven en diálogo con medios locales. Alrededor del mediodía, Mercado escuchó unos ruidos raros y miró por la ventana. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el coche que estaba en frente de su casa no era familiar.

Al escuchar ruidos, el perro #corrió escaleras abajo y comenzó a ladrar y ladrar”, contó el joven. Javier se escondió en un armario y llamó al 911.

“Escuché un disparo y varios después de ese, y entonces Rex comenzó a llorar. Pensé que se estaba muriendo y me derrumbé”.

El chico estuvo alrededor de una hora encerrado en el armario antes de sentir que era seguro salir. Tras el ataque, Rex fue trasladado a un hospital de mascotas de emergencia, en Seattle y se recupera de las heridas.