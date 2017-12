Piaggio: “Mis prioridades son las calles, el agua y los derechos de los barrios”

Al finalizar el segundo año de su gestión, el intendente Martín Piaggio valoró el trabajo realizado en la reparación de calles, adelantó que cada vez que se encuentre una sustancia prohibida en el río se hará la denuncia correspondiente en la Justicia. Además aseguró que el agua de red es potable y confiable. También respondió sobre el servicio de colectivos, las críticas y los espacios públicos.

Mónica Farabello

En una charla mano a mano, el Intendente de Gualeguaychú respondió a todos los cuestionamientos comunes a la gran mayoría de los vecinos: el estado de la trama vial, el servicio de los colectivos, el estado del agua de red y la recolección de residuos.

Martín Piaggio llegó a la mitad de su gestión y el balance de su proyecto inicial presentado en campaña, es positivo. Aseguró que los pilares fundamentales de su plataforma electoral, como la universalización de los derechos en los barrios, se está cumpliendo, tanto con la inauguración de pozos de agua potable, como con la construcción de cordón cuneta, badenes y la recolección de residuos en 6 días semanales, al igual que en el centro de la ciudad.

Se define como un pibe de barrio que buscó y logró tener posibilidades. El poder le llega a los 39 años, estando casado y siendo padre de tres hijos. Jura que si pudiera elegir vivir en Nueva York o en cualquier parte del mundo, elegiría Gualeguaychú: “acá tenemos todo”, aseguró.

¿Cómo le llega el poder a alguien que se define como un chico de barrio? ¿Cambia a nivel humano el contacto con los demás?

-Naturalmente que sí. Tiene impacto en la vida cotidiana, sobre todo en la dinámica del día a día con la exposición pública. Creo que lo que hay que tratar de hacer, es administrar esa exposición para que no me cambie nada; sobre todo la sensibilidad.

Quiero seguir rodeándome de la misma gente que siempre me rodee, los mismos amigos, y cumpliendo mi rol padre en la familia.

En este camino traté de vincular con las otras actividades como el Carnaval o la Medicina, pero lógicamente aunque me apasione, no tengo el tiempo físico para dedicarle a todo.

Habla de rodearse de sus amigos. Muchas veces se lo ha criticado por tener en cargos municipales a amigos de la batucada. ¿Son idóneos para la función?

-Gualeguaychú es una “ciudad pueblo”. Estamos vinculados con un montón de cosas y atravesados por un montón de temáticas. He tratado de vincular este proyecto tan grande con gente de confianza. El armado de este proyecto político está basado en nuestras convicciones y necesité de ir rodeándome de gente que lo sienta así y que lo viva con esa intensidad.

Para las cuestiones estrictamente técnicas, tenemos a los mejores técnicos con gran compromiso social, con una gran entrega al proyecto político. Y a su vez, el equipo necesita fuertes pilares desde la convicción, de este gran sueño y desafío que es el de trabajar por el otro, para transformar nuestra ciudad, entenderlo así entregando todo, relegando un montón de cuestiones.

Se ha dado la particularidad que tres o cuatro de los que me rodean integraron en algún momento mi batucada. Tengo un equipo joven y muchos han estado vinculados al carnaval y la batucada, porque también es parte de Gualeguaychú. Es un pequeño porcentaje el que se ha sumado y nos hemos reunido en varios sueños colectivos: este de la ciudad es uno de ellos.

Hay muchos barrios relegados donde se quejan de la recolección de residuos o las calles están destrozadas. ¿Qué se pudo hacer en estos dos años?

-Para los barrios buscamos y pusimos en marcha nuevas herramientas, consolidando una democracia más participativa. Esto nos sirvió para hacer un diagnóstico real de lo que sucede. Nos encontramos con problemas cotidianos y por otro lado, con prioridades de fondo.

Actualmente, con el mejoramiento de las calles, logramos que los camiones de recolección de residuos lleguen a todas las zonas en seis días de la semana, al igual que en el centro de la ciudad.

En cuanto a las calles, pusimos en marcha el programa Mi barrio tiene Acceso con el cual llevamos más 40 de kilómetros de cordón cuneta construidos estratégicamente en cada barrio para que los vecinos puedan entrar y salir.

Además se hicieron los badenes, se colocó ripio y asfalto en muchos barrios. Al principio de la gestión nos encontramos con esta enorme necesidad: el 60 % de las cuadras son de tierra. Son 4303 cuadras de la trama vial y más de 2500 eran de tierra, que con pequeñas precipitaciones, la gente no podía salir, no podían entrar ambulancias y mucho menos el servicio de transporte público.

En este sentido, buscamos ponerle un límite al aumento de la trama vial en malas condiciones, por eso hemos aprobado una norma que responsabiliza a todo aquel privado que quiera abrir un loteo, a que lo haga contemplando que le debe generar a esa trama vial pública, las condiciones mínimas necesarias: Cordón cuneta, badenes, desagües, ripio, el abovedado para que se garantice un techo al problema.

Tengo el pleno convencimiento que en tres, cuatro, cinco años, el programa Mi barrio tiene Acceso va a terminar resolviendo definitivamente el problema de las calles.

En el mismo sentido pusimos en marcha el plan Mi escuela tiene Acceso, donde arreglamos las calles de los establecimientos, bajando el ausentismo de los gurises. Antes llovía y no podían entrar a la escuela, o llegaban de ojotas, todos embarrados y con las zapatillas en la mano.

Llegó el verano y las quejas más recurrentes de muchas zonas son por la falta de agua. ¿Cuál es la respuesta o la solución que se le da a estos barrios?

-En lo cotidiano teníamos un problema muy grande que era la falta y la universalización del sistema de agua potable. Había muchos barrios donde en épocas de mucho calor se quedaban sin el servicio. El desafío fue elaborar un plan municipal de agua potable que perfeccionara la planta potabilizadora, el sistema de red de cañería y fundamentalmente que se generara un estudio -que lo llevamos adelante con la Universidad Nacional del Litoral- que nos trajo un poco más de conocimiento en términos científicos, para ver dónde debían localizarse los pozos de agua.

Se pudieron hacer seis pozos nuevos y se rehabilitaron otros seis. En la actualidad hay más de veinte pozos que están funcionando en lugares estratégicos; reinyectando muchísima cantidad de litros de agua por minuto. Y genera dos beneficios: Uno es directo a la barriada que rodea el pozo y luego tiene un efecto colateral muy positivo hacia la red general porque genera un aporte a la presión, sobre todo para las zonas más altas geográficamente, como son los barrios del oeste.

El ejemplo que siempre traigo a colación es el de la zona de Villa María que viene con problemas desde la época de la fundación de la ciudad. Un barrio histórico donde los vecinos contaban que hacía más de 40 años que no tenían agua desde noviembre hasta marzo. Entonces recuperamos un pozo que estaba fuera de servicio y luego construimos una fuente subterránea nueva en el predio en calle Güemes, donde además tenemos un jardincito de infantes público y gratuito, el centro salud y el Salón de Usos Múltiples del barrio.

Otro de los problemas recurrentes que tienen los barrios y el centro, son los cortes de energía eléctrica…

-Ese fue otro desafío también. Todos sabemos que el suministro energético de la planta potabilizadora de agua, está supeditado a que no haya cortes; eso no puede parar en ningún momento.

En Gualeguaychú tenemos un grave problema con el suministro de la energía, y si había un lugar donde se evidenciaba era en la planta de agua que estaba supeditada a los motores que impulsan a la red. La electricidad podía volver a los diez minutos pero había barrios que quedaban cuatro o cinco días sin agua hasta que volvía a tomar presión toda la red. Entonces, tomamos una posición acertada que fue -con recursos propios- hacer la inversión, a través de un proceso de licitación pública. Compramos los generadores automáticos de última generación para que pudieran dar el suministro energético.

Ahora tenemos el tan deseado autoabastecimiento energético de la planta, que ante cualquier interrupción del sistema eléctrico, en menos diez segundos el sistema digitalizado le genera la potencia a la planta para que nada se pare.

Ante cada inauguración de un nuevo pozo, recuerdo que el agua es un derecho esencial, y aprovecho a anunciar que en los próximos días vamos a inaugurar un último pozo en la zona de La Milagrosa.

La calidad del agua también se cuestionó mucho, tanto por los efluentes del Parque Industrial como por los efluentes cloacales. ¿Es segura el agua que bebe la ciudad?

– El agua es segura; pero para corroborarlo, hemos conformado el Comité del Agua con científicos, organizaciones ambientales, Universidades, el laboratorio ambiental que tenemos junto a la Universidad Nacional del Entre Ríos y todas las fuerzas políticas.

Nos garantizaron que el agua es totalmente apta para el consumo humano, que es potable.

Para que todos los vecinos de Gualeguaychú tengan esta seguridad, tenemos un sistema que requiere de una gran inversión. Nos cuestan aproximadamente unos 90 millones de pesos por año. Si algún día el agua tiene complicaciones, la gente va a tener la tranquilidad que vamos analizarlo dentro ese Comité y vamos a plantear de qué manera se puede resolver.

Se hacen análisis en el río, antes que la bomba tome el agua; se hace un análisis cuando el agua llega a la planta. Se hacen análisis cuando se está procesando en la planta; se analiza cuando termina el proceso de potabilización. Y se hacen análisis al azar, en domicilios particulares: esta potabilización nos garantiza que es totalmente apta y que esto tiene alto rigor científico en las más de 9 mil determinaciones que hacemos por semana.

Nosotros somos una generación de gualeguaychuenses luchando por el ambiente. Seguimos repudiando la contaminación de Botnia UPM sobre nuestro río Uruguay. Esa lucha sigue plenamente vigente y tenemos desde el primer día que me ha tocado asumir el rol de intendente, la convicción que Botnia nos contamina y vamos a seguir dando la pelea.

El anuncio de los agroquímicos encontrados en el río también generó polémica. ¿Fue acertado anunciarlo o puede provocar miedo en la sociedad?

-Cada vez que encontremos una sustancia prohibida o una sustancia que esté por encima de los niveles permitidos, vamos a accionar ante la Justicia. Queremos revelar quiénes están usándolas en detrimento de nuestra salud, como por ejemplo, en la detección en el arroyo Venerato de esos niveles atrazina y de la presencia endosulfán que es una sustancia que está totalmente prohibida. Lo vamos a comunicar rápidamente y vamos a generar la denuncia.

Nos gustaría mucho que se investigara si alguien está acopiándolo o si alguien está en el mercado ilegal de esa sustancia.

¿Y qué es lo que ocurre con los desechos del Parque Industrial?

-Tenemos la firme convicción de que queremos que progresen las empresas y que se generen más expectativa en la inversión en Gualeguaychú. El desafío es que nuestra ciudad genere mejores condiciones para promocionar la industria, pero hay que ser claros: la responsabilidad directa es de quien genera los residuos.

La municipalidad es uno de los actores que tiene algunas competencias en materia de contralor ante la posible contaminación de los efluentes del Parque Industrial. Ese protocolo de trabajo lo hemos venido llevando adelante. Y cada vez que ha tocado generar el apercibimiento, la denuncia o la causa que fuera, lo hemos hecho sin tener ningún prurito. Hemos aplicado multas y los empresarios las han pagado y han corregido sus defectos.

Ahora tenemos la oportunidad de que el gobierno provincial, en una clara decisión de promover la actividad industrial, termine la nueva planta de tratamiento, que es un hecho histórico después de 40 años. Esta obra a su vez propone el cambio de volcado el cual le hemos propuesto al gobierno provincial, a los ambientalistas y al Parque Industrial que el cambio de volcado a su vez tenga una prolongación más.

Hemos firmado un compromiso para terminar con un caño final difusor dentro del río Gualeguaychú que nos dé más garantía que estos desechos estén absolutamente tratados y lejos de la toma de agua.

La planta de efluentes cloacales fue muy criticada. ¿Funciona al 80 o al 20%? ¿Cuál es la realidad?

– En esto Gualeguaychú es una ciudad ejemplar en términos de tratamiento de efluentes cloacales en la costa entera del río Uruguay. No la tiene nadie, pero es una planta que tiene una vida útil de 20 a 25 años. A su vez se suma que desde sus comienzos, uno de los procesos necesarios -que es la extracción periódica de barros que se van consolidando- fue defectuoso.

En mi gestión hemos hecho muchas acciones que generaron una clara mejoría dentro del funcionamiento de la planta. Una de ellas es la reparación total de todos los aireadores. Una mejora energética muy grande en la planta, un acondicionamiento en la parte edilicia y en el funcionamiento de los comandos y fundamentalmente un estudio reconociendo que tiene un serio problema.

Trabajamos con la Universidad del Litoral y con el Foro Ambiental para tener un diagnóstico del estado actual. Uno de los tratamientos paliativos que se están haciendo es la clorinación del vertido final para que realmente el vertido le dé mejores condiciones al efluente.

Además hemos gestionado desde hace más de un año y medio con ENHOSA, que es el Ente Nacional, y junto al gobierno provincial para resolverlo. Finalmente, somos uno de los municipios que está elegido para participar en el financiamiento de 140 millones de pesos y que ha nacido un proyecto también en la CAFEGS y que junto con el ENHOSA para realizar la ampliación de la planta como originariamente se ha pretendido.

La gente de los barrios necesita un sistema de transporte público que funcione bien. ¿Lo han logrado o siente que hay trabas en cuanto al diálogo con los empresarios?

– En algunos sectores había reclamos de mejoras en el servicio, pedían mayores frecuencias o que se contemplaran algunos recorridos nuevos.

Lo primero que hicimos es tomar la decisión de llamar a licitación porque hacía 20 años

Antes del proceso licitatorio, hicimos un trabajo con todas las comisiones vecinales, recogiendo de manera participativa lo que para el vecino era prioritario.

También generamos algunos derechos como la gratuidad del boleto a los gurises de la primaria y el descuento del 50% para la tercera edad.

En cuanto a los roces con algún empresario, entiendo que también en su afán de brindar un servicio bueno y además también buscan sus ganancias. Creo que fueron entendiendo que la decisión de nuestro gobierno es defender a nuestros vecinos y hacerlo con mucha racionalidad.

Los empresarios coincidieron y otros no. Pero nuestro compromiso es con esas grandes mayorías que necesitan del transporte público; que lo necesita para llegar a su trabajo o a la escuela.

El viaje a Cuba: cara a cara

La licencia del Intendente, no informada a través de los medios generó críticas públicas junto a una serie de interferencias comunicacionales.

Ante la crónica publicada en ElDía, Piaggio explicó que fue parte de una licencia hecha por los canales que corresponden institucionalmente, “respetando absolutamente la ley de municipio; generando el decreto correspondiente”.

“En esos escasos días, qué hago con mi licencia, creo que es reservado a una cuestión personal. Sin embargo, cuando he tenido que tomar días para realizar algunos viajes estrictamente laborales, ahí sí lo comunico como parte de una agenda de trabajo”, explicó.

“En este tercer viaje a Cuba fui a ver tres cuestiones: el sistema sanitario sobre todo lo referido a la atención primaria, el sistema de participación ciudadana y el sistema de trabajo con cooperativas. Fue una decisión personal que no se comunicara dentro de una agenda de trabajo; fue una decisión personal que nadie me la impuso”, sostuvo.

Desde lo comunicacional, planteamos la necesidad de conocer sobre la ausencia del Presidente Municipal, en caso que surja alguna circunstancia extraordinaria. De esa manera, sabríamos que debemos recurrir al viceintendente Jorge Maradey.

“Yo lo tomo como para las próximas oportunidades, para que se pueda comunicar con más énfasis esa cuestión, pero reitero que los mecanismos que institucionalmente se solicitan para estas cuestiones, están cumplimentados siempre”, concluyó.