Piaggio recibirá a dirigentes del Carnaval y pidió “no discutir mediáticamente”

El Intendente intentó poner paños fríos en una semana donde la discusión entre la Comisión de Carnaval y el Municipio se había puesto intensa. Ahora, aseguró querer recibir a los dirigentes de los clubes y llegar a un entendimiento.

“Nuestra intención no es ir contra el espectáculo”, aclaró el Intendente, Martín Piaggio, quien profundizó acerca de las diferencias que mantiene con los dirigentes de los clubes organizadores del Carnaval.

Respecto al uso del Corsódromo adelantó que es optimista en “poder hacer congeniar la visión imperiosa de ratificar el lugar con varias inversiones que lo puedan poner en valor al lugar y poderlo disfrutar todos, no sólo en las noches de Carnaval, sino durante todo el año”.

El diálogo entre ambas partes continuará la semana que viene, cuando se vuelvan a sentar en una mesa, aunque esta vez será el Intendente quien encabece el encuentro. Se dará luego de las duras críticas que los dirigentes emitieran contra el secretario de Gobierno, Ignacio Farfán.

“Tengo muchas expectativas de que sigamos juntándonos, y que podamos delinear algunos puntos que han podido generar tensiones. Tampoco lo magnifico sino que dejo tranquilidad a la gente de que vamos a ir encontrando canales de acuerdo con el único objetivo de que el espectáculo sea el mejor de esta temporada 2017”.

Los espacios públicos

El uso del Corsódromo fue el eje más importante de la discusión. Piaggio aseguró que quieren “colaborar desde todo punto de vista y además hemos expresado una clara visión de poder potenciar el predio como un lugar público. Queremos darle calidad. Es un plan que nos va a llevar varios años pero fundamentalmente queremos otorgarle un sentido de calidad a ese espacio público que pueda ser vivido y disfrutado durante todo el año”.

Asimismo, aseguró que deben “seguir trabajando” y aclaró que “ninguna de nuestras medidas, intenciones o visiones van a ir en contra del espectáculo”.

También aclaró que el Municipio no quiere interferir en las decisiones del Carnaval, pero aclaró que sí se debe respetar la postura del gobierno “que involucra a todos, que nos contempla. Es un paraguas que tiene todas las actividades y yo velo por los intereses de todo el pueblo en general; por lo que tengo que hacer convivir los intereses del carnaval con los del resto de la población”.

Piaggio se manifestó convencido de la importancia de utilizar el Corsódromo como un espacio para que la sociedad lo disfrute, al igual que el Parque o la Costanera.

“Defiendo a nuestro equipo”

Luego de las críticas tras la reunión entre el Municipio y el Carnaval, Piaggio sostuvo que defiende el trabajo de su equipo “porque está siendo coherente. Y más allá de que en la reunión haya habido tensiones en referencia a diferentes puntos que se hablaron, también las pueden tener conmigo cuando discutimos”.

“El carnaval es un gran tema y no perseguimos ningún otro objetivo que no sea el bienestar de todo el pueblo de Gualeguaychú y fundamentalmente en este caso que al Carnaval le vaya muy bien”, dijo el Intendente.

En cuanto al trabajo en el espacio público, adelantó que quieren “parquizarlo; que algunos sectores sean plazas, que los pórticos de acceso tengan mejores condiciones y que la vereda Maestra Piccini -que está en ruinas prácticamente-sea reparada. Las calles internas las vamos a arreglar previo a la edición, para que circulen las ambulancias y que la gente no se embarre. Hay una gran apuesta del Municipio para colaborar en muchos sentidos”.

También señaló como “una gran inversión al proyecto del Museo de Carnaval”, que será un atractivo más para los turistas que visiten la ciudad.

Por otra parte, señaló que todos esos puntos deben ser debatidos y conversados, dejando de lado las problemáticas que fueron “tratadas a través de los medios”.

“Fue una decisión unilateral”

Uno de los puntos que generó malestar entre el carnaval y el Municipio, fue la decisión de volver al viejo formato, gerenciado por una productora.

Piaggio opinó en ElDía desde Cero que “nos encontramos con una decisión unilateral de la Comisión de Carnaval que la he respetado profundamente y es que decidieron volver a un esquema diferente”.

Al respecto, dijo que le “hubiese gustado poder conocerla con anterioridad. Seguramente hubiésemos puesto todo sobre la mesa con un poco de anticipación. Me enteré con una invitación que me llega casi el mismo día para presenciar la firma del convenio definitivo. En la segunda de las reuniones formales me habían comentado que estaban en tratativas con varias opciones que tenían y en ningún momento objeté absolutamente nada”.