Pico Mónaco habló sobre sus sueños de ser padre

El tenista reveló cómo tiene agendada a la modelo en su celular, la paternidad, detalles del romance y una insólita manía.

Mucho más relajados que en aquel incipiente comienzo, Pico Mónaco y Carolina “Pampita” Ardohain se animan a hablar con mayor soltura de su relación. Hoy ya consolidados como la pareja del verano, el tenista brindó una extensa entrevista en la que reveló detalles íntimos de su relación con la modelo.

“Nos presentó una amiga en común que sentía que era una relación que se podía dar. Fue muy loco porque cuando nos presentaron sentíamos que las cosas estaban bien y teníamos química, pero como yo estaba viajando, no podíamos avanzar. La agendé como Carolina, no como Pampita. La tengo agendada como el primer día: Caro. Nunca cambió”, contó Pico a La Nación revista.

En tren de confesiones, Mónaco mandó al frente a la diosa. “¡Sí, es verdad! Era mala para el histeriqueo por WhatsApp. Al principio, cuando empezamos a chatear, sentía que era muy cortada, me contestaba muy seca. En un momento le pregunté si la estaba pasando bien. ‘No pienses que soy así, soy malísima escribiendo’, me dijo. Entonces le dije que hiciéramos la antigua: hablemos por teléfono”, recordó el deportista, que también habló sobre la paternidad.

“Me veo con uno, dos, tres hijos. ¿Por qué no? Me encantan, tengo mucha química con los chiquitos, tengo sobrinas, soy padrino, hoy en día están los hijos de Carolina (Bautista, Beltrán y Benicio). Me encanta pasar tiempo con chiquititos. ¿Me veo como padre? Sí, me veo”, aseguró con firmeza.

Sobre el final, Pico bromeó con su insólita manía con las almohadas y contó que Pampita ya está al tanto del “temita”. “Sí, lo supo desde el minuto uno que vio que le ponía toallas a las almohadas. Me acuerdo de que estuvo dos días sin decirme nada y al tercer día me preguntó por qué hacía eso, ¡en mi propia casa! La envuelvo. Sobre la almohada con funda, va la toalla. Lo hago en un hotel, en cualquier casa”, completó entre risas.