¿Cuál es el plan económico del gobierno?

El actual gobierno nacional no ha definido aún un plan económico. No se lo ha enunciado formalmente y se desconoce su responsable operativo. Se han expresado objetivos o metas de cumplimiento aislado y de ritmo gradual para su alcance. La principal preocupación manifestada es la eliminación del proceso inflacionario.

Luis A. Dalcol*

Opinión

La medida más visible para aplacar la inflación emana del ámbito financiero con el sostenimiento de una artificial y exagerada tasa de interés. Esta decisión lleva el propósito de captar las inversiones que irían a monedas estables y para bajar el nivel de actividad; y así, arribar a la contención de los precios internos.

La respuesta lograda ha sido que se ha mantenido relativamente el costo de las divisas y se ha reducido la actividad económica. El movimiento ascendente y permanente del precio de los bienes se ha desacelerado, pero sigue elevado.

RESPUESTA LOGICA

La inflación continúa en niveles altos. La tasa de interés incrementa el componente financiero de los bienes y la menor actividad abulta los costos fijos unitarios. Todo ello se traduce en mayor precio de los bienes. La contención del dólar implica que la inflación en pesos es inflación en dólares y ello favorece la importación y perjudica las exportaciones. Se acentúa el déficit comercial.

EL DEFICIT FISCAL

El déficit fiscal está presente y requiere de emisión o de endeudamiento para su financiamiento. Ese mayor circulante sin la correspondiente creación de bienes reales genera inflación porque en la economía crecen más los medios de pagos que la producción de bienes. El déficit fiscal es la fuente directa o indirecta del proceso inflacionario. Esa es la principal causa de la inflación.

Los déficits son a la economía lo que los tumores son a la medicina. Ésta no los acomete con bálsamos suaves o graduales, les presenta su arte más contundente.

LAS INVERSIONES NO FINANCIERAS

El inversor productivo reconoce que la situación económica recibida era compleja y que existen avances. No obstante aún no aplica sus recursos en una plaza que no visualiza como objetivo principal eliminar los déficits fiscal y comercial, porque sabe que los mayores costos de las tasas y del endeudamiento los paga la economía real.

Posiblemente, ante el buen humor, la esperanza y la confianza vigente con el contraste de esta nota; su título pudo ser: “¿El traje nuevo del Emperador?”, en alusión a la metáfora de Andersen.

*Contador